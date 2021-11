Financial aid is more complicated if you’re undocumented, but it’s still within reach

By Maria Benevento / Courtesy of The Kansas City Beacon

For undocumented students, some of the conventional paths to finding college financial aid don’t apply.

They are excluded from many forms of state and federal aid, and even some private scholarships.

But opportunities do exist, and there are resources to help you find them.

“When (undocumented students) feel defeated, it’s like, OK, well, let’s talk about what we do have access to,” said Alejandra Pérez, director of the scholarship program at the Greater Kansas City Hispanic Development Fund. “And just don’t give up.”

Here are some tips to help you navigate the process, particularly in Missouri and Kansas.



Can I file the FAFSA if I’m undocumented?

Usually the answer is no. You need a Social Security number to fill out the FAFSA, meaning many undocumented immigrants don’t qualify.

However, some undocumented immigrants protected under the Deferred Action for Childhood Arrivals program — often known as Dreamers or DACA recipients — can apply for a Social Security number.

That doesn’t mean you’ll be awarded federal or state aid you couldn’t normally receive. But if a scholarship uses the FAFSA to calculate your financial need and doesn’t care about your immigration status, it could be helpful to have on file.

Answer questions about your citizenship status honestly, and count the state where you live as your “state of legal residence.”



Can I file the FAFSA if my parents are undocumented?

Yes. If you’re able to fill out the FAFSA based on your own status, your parents’ or guardians’ immigration status shouldn’t affect your application.

The FAFSA will ask for their Social Security numbers when you report their income, but you can leave those blank by filling in all zeros. The FAFSA will also ask for their state of residence but not their immigration status.

Undocumented parents or guardians cannot create an FSA ID — a username and password that can be used to electronically sign the FAFSA. Instead, they can print, sign and mail the form.

Am I eligible for any federal aid programs?

No. Undocumented students can’t receive federal student aid such as the Pell Grant, work study or federal loans.

Am I eligible for any state aid programs?

Not if you live in Missouri or Kansas. Both states exclude undocumented students, including DACA recipients, from their statewide aid programs.

Can I receive in-state tuition?

It depends on where you live.

Missouri law requires public colleges and universities to charge undocumented immigrants the same tuition they charge international students, which is often the same as the out-of-state rate or higher.

Kansas undocumented students who meet certain requirements pay in-state tuition at public universities in Kansas.

Most private colleges and universities don’t offer in-state tuition.

How do I qualify for in-state tuition in Kansas?

You’re eligible to receive in-state tuition if you attended an accredited Kansas high school for at least three years and either graduated from high school or got your GED in Kansas.

If you’re undocumented, you also have to sign an affidavit saying you or your parents have either applied to legalize your immigration status or will do so as soon as you’re eligible.

If your legal immigration status is temporary, you can file an affidavit saying you have applied to become a citizen or will do so when you are eligible.

You do not qualify if you have a current student visa or are eligible to receive resident tuition in a different state.

*Part 2 will discuss scholarships that undocumented students can access.

Ayuda financiera es más complicada si eres indocumentado, pero aún está a tu alcance (Parte 1)

Para los estudiantes indocumentados, algunos de los caminos convencionales para encontrar ayuda financiera universitaria no se aplican.

Están excluidos de muchas formas de ayuda estatal y federal, e incluso de algunas becas privadas. Pero las oportunidades existen y hay recursos para ayudarlos a encontrarlas.

“Cuando (los estudiantes indocumentados) se sienten derrotados, es como, bueno, bueno, hablemos sobre a qué tenemos acceso”, dijo Alejandra Pérez, directora del programa de becas del Fondo de Desarrollo Hispano del Área Metropolitana de Kansas City. “No sólo es rendirse”.

A continuación se ofrecen algunos consejos que le ayudarán a navegar por el proceso, especialmente en Missouri y Kansas.

¿Puedo llenar el FAFSA si soy indocumentado?

Por lo general, la respuesta es no. Se necesita un número de Seguro Social para completar el FAFSA, lo que significa que muchos inmigrantes indocumentados no califican.

Sin embargo, algunos inmigrantes indocumentados protegidos por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, a menudo conocidos como Dreamers o beneficiarios de DACA, pueden solicitar un número de Seguro Social.

Eso no significa que se le otorgue una ayuda federal o estatal que normalmente no podría recibir. Pero si una beca usa el FAFSA para calcular su necesidad financiera y no le importa su estado migratorio, podría ser útil tenerla en el archivo.

Responda preguntas sobre su estado de ciudadanía con honestidad y cuente el estado donde vive como su “estado de residencia legal”.

¿Puedo llenar el FAFSA si mis padres son indocumentados?

Sí. Si puede completar el FAFSA según su propio estado, el estado migratorio de sus padres o tutores no debería afectar su solicitud.

El FAFSA le pedirá sus números de Seguro Social cuando declare sus ingresos, pero puede dejarlos en blanco completando todos los ceros. El FAFSA también preguntará por su estado de residencia pero no su estado migratorio.

Los padres o tutores indocumentados no pueden crear un FSA ID, un nombre de usuario y una contraseña que se pueden usar para firmar el FAFSA electrónicamente. En su lugar, pueden imprimir, firmar y enviar el formulario por correo.

¿Soy elegible para algún programa de ayuda federal?

No. Los estudiantes indocumentados no pueden recibir ayuda federal para estudiantes como la Beca Pell, estudios de trabajo o préstamos federales.

¿Soy elegible para algún programa de ayuda estatal?

No si vive en Missouri o Kansas. Ambos estados excluyen a los estudiantes indocumentados, incluidos los beneficiarios de DACA, de sus programas de ayuda estatales.

¿Puedo recibir matrícula estatal?

Depende de dónde viva.

La ley de Missouri requiere que las universidades públicas cobren a los inmigrantes indocumentados la misma matrícula que cobran a los estudiantes internacionales, que a menudo es la misma que la tasa de fuera del estado o más.

Los estudiantes indocumentados de Kansas que cumplen con ciertos requisitos pagan matrícula estatal en las universidades públicas de Kansas.

La mayoría de los colegios y universidades privados no ofrecen matrículas estatales.

¿Cómo califico para la matrícula estatal en Kansas?

Usted es elegible para recibir matrícula estatal si asistió a una escuela secundaria acreditada de Kansas durante al menos tres años y se graduó de la escuela secundaria o obtuvo su GED en Kansas.

Si es indocumentado, también debe firmar una declaración jurada que indique que usted o sus padres han solicitado legalizar su estado migratorio o lo harán tan pronto como sea elegible.

Si su estado legal de inmigración es temporal, puede presentar una declaración jurada que indique que ha solicitado convertirse en ciudadano o que lo hará cuando sea elegible.

No califica si tiene una visa de estudiante actual o si es elegible para recibir matrícula de residente en un estado diferente.

*En la parte 2 se hablará sobre las becas a las que los estudiantes indocumentados pueden acceder.