Voces Consulares: International Day for the Elimination of Violence against Women

By Alfonso Navarro Bernachi

UN-Women, the agency of United Nations in charge of promoting gender equality and women empowerment, recently released a report that reveals that 2 out of 3 women reported that they or a woman they know experienced some form of violence.

“Only 1 in 10 women said that victims would go to the police for help” and concluded that those women are more prone to face poverty and food insecurity, informs the report created with information from 13 countries during the pandemic.

Driving off discrimination and violence, as well as preventing, punishing, and eradicating the diverse forms of violence against girls and women is an ongoing process that develops at a slower pace than we would like to. In spite that since 1979 and 1994, international conventions were created to face what is considered to be one of the most widespread, persistent and devastating violations to human rights in the world.

What to do?

Information, education, and making visible all the forms of violence is a task that involves everybody.

Let us seize the 16 days of activism between November 25, International Day for the Elimination of Violence against Women, and December 10, International Day of Human Rights, to promote conscience, discussions, and inform each other about this matter.

The Consulate of Mexico, along with the Institute for Mexicans Abroad, will participate in the “Week of Attention and Information for Mexican Women Abroad” between November 29 and December 3, which will include the intervention of Celia Ruiz from Kansas City, on Thursday, December 2 at 10 AM, with a talk about mental health.

We provide permanent support towards improving the quality of life of women and their families, beginning with assistance and protection in cases of violence against girls and women.

Our Window of Comprehensive Care for Women serves women through its programs and activities to build up their social and economic safety and contributes to breaking cycles of violence that affect their dignity and put at risk their integrity and their children’s.

To obtain more information, feel free to call CIAM (520-623-7874) or the line for emergencies of consular protection in Kansas City (816-768-1262).

Remember, you are not alone!

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

ONU-Mujeres, la Organización de Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, dio a conocer un informe que revela que 2 de cada 3 mujeres padecieron alguna forma de violencia o conocían a alguna mujer que la sufría.

“Por desgracia, sólo una de cada 10 dijo que recurriría a la policía en busca de ayuda” y se llegó a la conclusión que estas mujeres tienen más probabilidades de enfrentarse a situaciones de pobreza y escasez de alimentos, dice el informe elaborado con datos recabados en 13 países durante la pandemia.

Eliminar la discriminación y la violencia, así como prevenir, sancionar y erradicar las diversas formas de violencia contra niñas y mujeres es un proceso en marcha cuyo avance no va al ritmo que desearíamos, a pesar de que desde 1979 y luego en 1994 se suscribieron convenciones internacionales para enfrentar lo que se considera una de las más extendidas, persistentes y devastadoras violaciones a los derechos humanos en el mundo.

¿Qué hacer?

Información, educación y hacer visible las distintas formas de violencia tiene que ver con todas las personas.

Aprovechemos los 16 días de activismo entre el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, para impulsar conciencia, propiciar diálogos y promover información sobre este tema.

Junto con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, el Consulado de México participará en la “Semana de Atención e Información para las Mexicanas en el Exterior», del 29 de noviembre al 3 de diciembre, incluyendo la intervención de Celia Ruiz desde Kansas City, el jueves 2 de diciembre a las 10 de la mañana para hablar de Salud Mental.

Contamos con atención permanente para contribuir a mejorar la calidad de vida de mujeres y sus familias, comenzando desde luego, con la asistencia y protección en casos de violencia contra mujeres y niñas.

Nuestra Ventanilla de Atención integral a la Mujer sirve a mujeres con programas y actividades para su fortalecimiento económico y social y, en su caso, contribuir a romper ciclos de violencia que afectan su dignidad y ponen en riesgo su integridad y la de sus hijos.

Para mayor información llame con confianza al CIAM (520-623-7874) o a la línea para emergencias de protección consular en Kansas City (816-768-1262).

¡Recuerda, no estás sola!