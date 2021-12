Now people living in Wyandotte County ages 16 and 17 who are at least six months out from their second dose of COVID-19 vaccine can get a free booster shot. This follows FDA authorization and recommendations from the CDC and the Kansas Department of Health and Environment (KDHE).



Booster eligibility for 16- and 17-year-olds

People ages 16 and 17 are only eligible for a Pfizer booster. The Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine is the only COVID-19 vaccine authorized for 16- and 17-year-olds at this time.

Individuals ages 16 and 17 must be at least 6 months out from their second dose of Pfizer to be eligible for a booster.

Please bring your vaccination card when coming in for a booster.



COVID-19 vaccine and booster locations

The UGPHD provides COVID-19 vaccines for people ages 5 and older, and boosters for eligible individuals ages 16 and older, at the Kmart site, 7836 State Ave, Kansas City, KS:

Hours through December 17: Wednesday – Friday, 10:00am – 6:00pm

Holiday hours December 20 – December 29: Monday – Wednesday, 10:00am – 6:00pm

January hours TBA



The UGPHD also offers COVID-19 vaccines for people ages 12 and older, including boosters for eligible people ages 16 and older, at the UGPHD building at 619 Ann Ave in Kansas City, KS, by appointment only. Call 913-573-8855 to make an appointment.



For more information on where to get vaccinated in Wyandotte County, visit WycoVaccines.org or call 3-1-1. To learn more about upcoming UGPHD mobile vaccination events visit their Facebook page at facebook.com/UGHealthDept

Additional vaccination sites can be found at vaccines.gov.

Community Calendar

Here are details about upcoming community events offering free COVID-19 vaccines and other health services and incentives:

Thursday, December 16, 4 – 6 pm: The UGPHD will be providing free COVID vaccinations for USD 204 (Bonner Springs/Edwardsville) at Edwardsville Elementary school, located at 1700 S. 104th Street in Edwardsville. Free vaccines will be provided for children ages 5-11 and the clinic is open to ALL families in USD 204. Free cookies and hot chocolate will also be available! RSVP at https://bit.ly/204RSVP

Friday, December 17, 6 – 8pm: Anyone age 5 and over can get a free COVID vaccine, and those 18 and over can get free booster shots at the St. Patrick Church located at 1086 N 94th Street in Kansas City, KS. Those who get vaccinated will get a free order of tacos. There will also be gift card giveaways and free hams and chickens. These events are sponsored by Heart to Heart International, Grupo Parroquial de Salud, JUNTOS Center for Advancing Latino Health, the Wyandotte County Health Equity Task Force and UnitedHealthcare.

Saturday, December 18 and January 8, 9 am – 1 pm: Free COVID vaccinations (including first and second doses) for children ages 5-11 are available at the Donnelly College Event Center located at 608 N. 18th Street in KCK. Contact ppalmietto@donnelly.edu with questions.

Sign-up https://signup.com/go/rWCGQHv

Monday, December 20, 4 – 7 pm: Free COVID vaccinations (including first, second and third doses and boosters) for anyone ages 5 and over will be available at the Merc Co+Op at 501 Minnesota Avenue in KCK. The event is sponsored by El Centro, Swope Health and the Merc Co+Op.

El gobierno unificado ahora ofrece refuerzos de COVID-19 gratuitos para jóvenes de 16 y 17 años en el condado de Wyandotte

Ahora las personas que viven en el condado de Wyandotte de 16 y 17 años y que tienen al menos seis meses fuera de su segunda dosis de la vacuna COVID-19 pueden recibir una vacuna de refuerzo gratuita. Esto sigue la autorización de la FDA y las recomendaciones de los CDC y el Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas (KDHE).

Elegibilidad de refuerzo para jóvenes de 16 y 17 años

• Las personas de 16 y 17 años sólo son elegibles para un refuerzo de Pfizer. La vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech es la única vacuna COVID-19 autorizada para jóvenes de 16 y 17 años en este momento.

• Las personas de 16 y 17 años deben tener al menos 6 meses fuera de su segunda dosis de Pfizer para ser elegibles para un refuerzo.

• Por favor traiga su tarjeta de vacunación cuando venga para recibir un refuerzo.

Ubicaciones de la vacuna COVID-19 y de refuerzo

La UGPHD proporciona vacunas COVID-19 para personas de 5 años o más, y refuerzos para personas elegibles de 16 años o más, en el sitio de Kmart, 7836 State Ave, Kansas City, KS:

• Horario hasta el 17 de diciembre: miércoles a viernes de 10:00 a. M. A 6:00 p. M.

• Horario de vacaciones del 20 al 29 de diciembre: lunes a miércoles, de 10:00 a. M. A 6:00 p. M.

• Horas de enero TBA

El UGPHD también ofrece vacunas COVID-19 para personas de 12 años o más, incluidos refuerzos para personas elegibles de 16 años o más, en el edificio de UGPHD en 619 Ann Ave en Kansas City, KS, sólo con cita previa. Llame al 913-573-8855 para programar una cita.

Para obtener más información sobre dónde vacunarse en el condado de Wyandotte, visite WycoVaccines.org o llame al 3-1-1. Para obtener más información sobre los próximos eventos de vacunación móvil de UGPHD, visite su página de Facebook en facebook.com/UGHealthDept

Se pueden encontrar sitios de vacunación adicionales en vacunas.gov.

Calendario de la comunidad

Aquí hay detalles sobre los próximos eventos comunitarios que ofrecen vacunas COVID-19 gratuitas y otros servicios e incentivos de salud:

• Jueves 16 de diciembre, 4 – 6 pm: La UGPHD proporcionará vacunas COVID gratuitas por USD 204 (Bonner Springs / Edwardsville) en la escuela primaria Edwardsville, ubicada en 1700 S. 104th Street en Edwardsville. Se proporcionarán vacunas gratuitas para niños de 5 a 11 años y la clínica está abierta para TODAS las familias en USD 204. ¡También habrá galletas y chocolate caliente gratis disponibles! RSVP en https://bit.ly/204RSVP

• Viernes 17 de diciembre, de 6 a 8 pm: cualquier persona de 5 años o más puede recibir una vacuna COVID gratis, y los mayores de 18 pueden recibir vacunas de refuerzo gratuitas en la Iglesia St. Patrick ubicada en 1086 N 94th Street en Kansas City, KS. Aquellos que se vacunen recibirán un pedido de tacos gratis. También habrá obsequios de tarjetas de regalo y jamones y gallinas gratis. Estos eventos son patrocinados por Heart to Heart International, Grupo Parroquial de Salud, JUNTOS Center for Advancing Latino Health, Wyandotte County Health Equity Task Force y UnitedHealthcare.

• Sábado 18 de diciembre y 8 de enero, de 9 am a 1 pm: Las vacunas COVID gratuitas (incluidas la primera y la segunda dosis) para niños de 5 a 11 años están disponibles en el Donnelly College Event Center ubicado en 608 N. 18th Street en KCK. Póngase en contacto con ppalmietto@donnelly.edu si tiene preguntas.

Regístrese https://signup.com/go/rWCGQHv

• Lunes 20 de diciembre, de 4 a 7 pm: Las vacunas COVID gratuitas (incluidas la primera, segunda y tercera dosis y refuerzos) para cualquier persona de 5 años o más estarán disponibles en Merc Co + Op en 501 Minnesota Avenue en KCK. El evento está patrocinado por El Centro, Swope Health y Merc Co + Op.