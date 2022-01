At-home COVID tests to be covered by insurance

By Tere Siqueira

As cases of the Omicron variant of COVID surge nationwide, the Biden administration is trying to boost access to tests.

Millions of insured Americans can pick up free COVID tests over the counter, with the costs covered by their insurance, multiple media outlets are reporting. To remedy a shortage of test kits, the White House is requiring health insurers to pay for eight at-home rapid tests per person each month.

According to the U.S. Department of Health and Human Services, Americans can pick up COVID homes tests at their insurer’s preferred pharmacies or stores with no out-of-pocket payment. They also can buy the kits out of their health care network and then file a claim for reimbursement of up to $12 per test.

The measure is set to impact about 150 million Americans nationwide who are privately insured and cannot afford testing.

People without private insurance can order four free COVID-19 tests per household through COVIDtests.gov. The White House announced that tests provided by the government will typically ship within seven to 12 days of ordering.

The government is buying the tests and distributing them. In addition, the government is reportedly partnering with pharmacies and community centers to release 400 million free N95 masks from the national stockpile to be made available at pharmacies and community centers across the country.

Multiple media outlets are reporting that offering easier access to more regular testing for millions of Americans, along with the N95 masks, might help control the pandemic. Moreover, health experts claim that having a COVID test at home will become ordinary like other health tool essentials, such as home pregnancy test kits. They also claim that the increased competition and supply could bring down the price and stimulate production of COVID test kits.

Get free home COVID-19 tests: covidtests.gov

Seguro médico cubrirá las pruebas COVID

Ante el aumento de los casos de la variante Omicron del COVID en todo el país, el gobierno de Biden está tratando de impulsar el acceso a las pruebas.

Según informan varios medios de comunicación, millones de estadounidenses asegurados podrán hacerse las pruebas de COVID de forma gratuita y con los costos cubiertos por su seguro. Para remediar la escasez de kits de pruebas, la Casa Blanca está exigiendo a las aseguradoras de salud que paguen ocho pruebas rápidas a domicilio por persona cada mes.

Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., los estadounidenses pueden recoger las pruebas caseras de COVID en las farmacias o tiendas de su aseguradora sin tener que pagar nada. También pueden comprar los kits fuera de su red de asistencia sanitaria y luego presentar una solicitud de reembolso de hasta 12 dólares por prueba.

La medida beneficiara a alrededor de 150 millones de estadounidenses en todo el país que tienen un seguro privado y no pueden accesar a las pruebas.

Las personas sin seguro privado pueden solicitar cuatro pruebas COVID-19 gratuitas por hogar a través de COVIDtests.gov. La Casa Blanca ha anunciado que las pruebas proporcionadas por el gobierno normalmente se enviarán en un plazo de siete a doce días desde el pedido.

El gobierno está comprando las pruebas y distribuyéndolas. Además, se ha informado de que el gobierno se está asociando con farmacias y centros comunitarios para liberar 400 millones de mascarillas N95 gratuitas de la reserva nacional que se pondrán a disposición de las farmacias y los centros comunitarios de todo el país.

Numerosos medios de comunicación informan que él ofrecer un acceso más fácil y continuo a las pruebas a millones de estadounidenses, junto con las mascarillas N95, podría ayudar a controlar la pandemia. Además, los expertos en salud afirman que disponer de una prueba COVID en casa se convertirá en algo habitual, como otras herramientas esencial para la salud, como lo son los kits de prueba de embarazo en casa. También afirman que el aumento de la competencia y de la oferta podría hacer bajar el precio y estimular la producción de los kits de pruebas COVID.

Obtenga pruebas gratuitas de COVID-19 para el hogar: covidtests.gov