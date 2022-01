Voces Consulares: People at the service of people

In the first days of January, we, ambassadors and consuls of Mexico participated in almost half of a hundred work meetings in Mexico City to learn about the priorities of our country’s foreign policy and how Mexican diplomacy can help the well-being of our population in this 2022.

Among the various topics of these meetings, the promotion and defense of the rights of Mexican men and women abroad stands out as the main work objective, as President Andrés Manuel López Obrador explained in a message from the National Palace to the participants of this Meeting of Ambassadors and Consuls (REC) – which this year reached its 33rd annual edition.

How to achieve it? Optimizing the work of the consular network in the world: from Guangzhou, China, to Leamington, Canada; from Sao Paulo, Brazil, to Kansas City, USA, and so on throughout the network of 157 Representations of Mexico abroad.

People at the service of people. That is what we do. And to provide better service, there are plans on their way to open two new consulates in the United States, one of those in Oklahoma City, as well as strengthening the electronic passport procedures and the upcoming issuance of a new generation consular IDs.

In 2022, to benefit our community, the Consulate in Kansas City will also open 11 Saturdays beginning February 12, and there will be as well, nine mobile consulates beginning March 26: five in Kansas, three in Missouri, and one in Oklahoma.

As Foreign Minister Marcelo Ebrard reported during the REC in Mexico City: in the face of the challenges derived from the COVID-19 pandemic, the work of consular officials managed to break historical records by serving 3 million Mexican nationals in North America and issuing 1.5 million passports in the United States.

We will also continue with tasks that will allow us to reduce the impact of the pandemic among our population, informing on vaccination and health care days, civic participation and community empowerment.

With friends of Mexico in this region we are going to promote our tourism, languages and cultures. For example, this coming January 24 we will have activities to promote racial equality and non-discrimination towards Afro-Mexican peoples.

The inclusion, respect for diversity and dignity of all people will have a special place in the daily work of your consulate in 2022, of which I will inform you about in our following issues of Voces Consulares.

Personas al servicio de personas

Los primeros días de enero embajadores, embajadoras y cónsules de México participamos en casi medio centenar de reuniones de trabajo en Ciudad de México para conocer las prioridades de la política exterior de nuestro país y cómo la diplomacia mexicana puede ayudar al bienestar de nuestra población en este 2022.

Entre los variados temas del encuentro, la promoción y defensa de los derechos de mexicanas y mexicanos en el exterior destaca como el principal objetivo de trabajo, como lo explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador en un mensaje desde Palacio Nacional a los participantes de esta Reunión de Embajadores y Cónsules (REC) –que este año alcanzó su edición anual número 33.

¿Cómo lograrlo? Optimizando el trabajo de la red consular en el mundo: desde Guangzhou, China, hasta Leamington, Canadá; desde Sao Paulo, Brasil, hasta Kansas City, Estados Unidos, y así en toda la red de 157 Representaciones de México en el Exterior.

Personas al servicio de personas. Eso es lo que hacemos, y para prestar mejor servicio se prevé la apertura de dos nuevos consulados en Estados Unidos, entre ellos uno en Oklahoma City, así como fortalecer los trámites de pasaporte electrónico y la próxima expedición de matrícula consular de nueva generación.

En 2022 nuestra comunidad también dispondrá de 11 jornadas sabatinas en el Consulado en Kansas City, comenzando el 12 de febrero, así como de nueve consulados móviles a partir del 26 de marzo: cinco en Kansas, tres en Missouri y uno en Oklahoma.

Como informó el canciller Marcelo Ebrard durante la REC en Ciudad de México: ante los retos derivados de la pandemia de COVID-19, el trabajo de las y los funcionarios consulares logró batir récords históricos a través de la atención a 3 millones de connacionales en Norteamérica y la emisión de 1.5 millones de pasaportes en Estados Unidos.

Continuaremos también con labores que nos permitan reducir el impacto de la pandemia entre nuestra población, informando sobre jornadas de vacunación y de cuidado de la salud, participación cívica y fortalecimiento de nuestras comunidades.

Con amigas y amigos de México en esta región vamos a promover nuestro turismo, idiomas y culturas. Por ejemplo, este próximo 24 de enero tendremos actividades para promover la igualdad racial y no discriminación hacia los pueblos afromexicanos.

La inclusión, respeto a la diversidad y dignidad de todas las personas tendrán este 2022 un sitio especial en el trabajo cotidiano de su consulado, de lo cual le informaré en nuestras próximas Voces Consulares.