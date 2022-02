Voces Consulares : Mexican people’s vote from abroad

Voting to elect our authorities and participating in important decisions regarding the life of our country is one of the rights of the Mexican people.

To make this right effective, the National Electoral Institute (INE) together with the Ministry of Foreign Affairs and Mexican Representation Offices Abroad collaborate so that Mexican men and women over 18 years of age have a photo voter ID card and are ready to cast their vote during 2022.

In 2022, citizens from the States of Aguascalientes, Durango, Oaxaca and Tamaulipas will be able to vote for governorship, whether they are in Kansas, Missouri, Oklahoma, which is the service area under the Consulate of Mexico in Kansas City, or anywhere in the United States and Canada.

Also this year, Mexican people abroad will be able to participate through electronic voting over the Internet in the revocation process, an instrument for citizen participation to determine the early conclusion of the tenure of the person holding the Presidency of the Republic, due to loss of trust. The call for this process was expected on February 4.

In order to be able to meet the demand of voter ID card applications abroad, the consular network of Mexico will hold special sessions so that people who do not have an appointment can apply for their INE card and receive it in time to participate in the elections of governorship of those four states.

In general, the process requires a birth certificate, photo ID and proof of address. The complete list of acceptable documents can be found at www.votoextranjero.mx

Mexican applicants for voter ID card will receive proof of paperwork at the consulate and the INE will be responsible for sending the new voter ID card via courier to the applicant’s home address in the United States, where it will arrive within three to five weeks.

With the new voter ID card, Mexican nationals will be able to register to vote and choose the modality of their choice (electronic voting or postal voting), by calling INETEL toll free from the United States, at 1866-986-8306 or by visiting the portal www.votoextranjero.mx

As pointed out by electoral counselor Claudia Zavala Pérez, president of the Voting Commission for Mexicans Abroad: “the INE voting ID card is the key to civic electoral participation” of our population.

Voto de personas mexicanas desde el exterior

Votar para elegir a nuestras autoridades y participar en decisiones importantes de la vida de nuestro país es uno de los derechos de las personas mexicanas.

Para hacer efectivo ese derecho, el Instituto Nacional Electoral (INE) junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores y las Representaciones de México en el Exterior colaboramos para que mexicanas y mexicanos mayores de 18 años cuenten con credencial para votar con fotografía y estén listos para emitir su voto durante 2022.

En 2022 podrán votar por gubernatura las ciudadanas y los ciudadanos originarios de Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas, ya sea que estén en Kansas, Missouri, Oklahoma, que es el territorio a cargo del Consulado de México en Kansas City, o en cualquier parte de Estados Unidos y Canadá.

También este año las personas mexicanas en el exterior podrán participar mediante voto electrónico por Internet en el proceso de revocación de mandato, un instrumento de participación ciudadana para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza. La convocatoria a este proceso se anunciaba el 4 de febrero.

Para estar en posibilidad de atender la demanda de solicitudes de credenciales para votar en el extranjero, en la red consular de México realizamos Jornadas extraordinarias para que personas que no cuenten con cita puedan tramitar su credencial del INE y recibirla a tiempo para participar en las elecciones de gubernatura de esos cuatro estados.

En general, el trámite requiere presentar acta de nacimiento, identificación con fotografía y comprobante de domicilio. El listado completo de documentos aceptables puede consultarse en www.votoextranjero.mx

En el consulado usted recibirá un comprobante del trámite o número de folio, pues el INE es la autoridad responsable de enviar por mensajería la nueva credencial a su domicilio en Estados Unidos, a donde llegará en un plazo de tres a cinco semanas.

Cuando reciba su nueva credencial podrá registrarse para votar y elegir la modalidad de su preferencia (voto electrónico o voto postal), llamando sin costo a INETEL, desde Estados Unidos, al 1866-986 8306 o visitando el portal www.votoextranjero.mx

Como ha señalado la consejera electoral Claudia Zavala Pérez, presidenta de la Comisión del Voto de las y los Mexicanos en el Exterior: “la credencial para votar del INE es la llave a la participación cívico electoral” de nuestra población.