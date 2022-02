Spectacular Circus coming to KC

By Chara

Circus-lovers can get their fill of acrobats, aerialists, animals, daredevils and clowns this weekend in Kansas City, Missouri.

The Spectacular Circus will stage performances at 7 p.m. Friday (Feb. 11); 11 a.m., and 3 and 7 p.m. Saturday (Feb. 12); and 1 and 5 p.m. Sunday (Feb. 13) in Hale Arena at the American Royal Center in the West Bottoms area. Paul Cifuentes, a performer on the wheel of death, aerial straps and high wire, is excited to come to Kansas City.

“(It) is very exciting when we perform for a new town and public because every public offers you a different reaction and they love what we do,” Cifuentes said.

According to Cifuentes, the Spectacular Circus stands apart from others because it is one of the few big circuses traveling the country and it features live animals. Another feature of the circus this year is a new generation of performers from around the world.

Tickets are on sale at www.spectacularcircus.com or one hour before showtime at Hale Arena, 1701 American Royal Center. Adults pay $9.99 online for a limited time. General admission tickets are $10 for ages 12 and younger. Adult tickets are $20.

“Just make sure that you come to see us,” Cifuentes said. “You won’t be disappointed … (at) what you are going to see. Plus, if you like animals, this is the place for you. A show for the whole family.”

Spectacular Circus viene a KC

Los amantes del circo pueden disfrutar de acróbatas, animales, temerarios y payasos este fin de semana en Kansas City, Missouri.

El Spectacular Circus tendrá funciones a las 7 p.m. el viernes (11 de febrero); 11 a.m., y 3 y 7 p.m. el sábado (12 de febrero); y 1 y 5 p.m. el domingo (13 de febrero) en Hale Arena en el American Royal Center en el área de West Bottoms. Paul Cifuentes, un artista de la rueda de la muerte, las correas aéreas y la cuerda floja, está emocionado de venir a Kansas City.

“(Es) muy emocionante cuando actuamos para una nueva ciudad y público porque cada público te ofrece una reacción diferente y les encanta lo que hacemos”, dijo Cifuentes.

Según Cifuentes, el Spectacular Circus se diferencia de los demás porque es uno de los pocos grandes circos que circulan por el país y cuenta con animales vivos. Otra característica del circo de este año es una nueva generación de artistas de todo el mundo.

Las entradas están a la venta en www.spectacularcircus.com o una hora antes de la hora del espectáculo en Hale Arena, 1701 American Royal Center. Los adultos pagan $9.99 en línea por tiempo limitado. Los boletos de admisión general cuestan $10 para menores de 12 años. Los boletos para adultos cuestan $20.

“Sólo asegúrese de venir a vernos”, dijo Cifuentes. “No se decepcionará… (en) lo que va a ver. Además, si le gustan los animales, este es su lugar. Un espectáculo para toda la familia”.