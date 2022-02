Voces Consulares: Safe and welcoming city

In Kansas City and Wyandotte County, Kansas, an initiative to improve the quality of life for undocumented people and their families is being discussed this week, which, according to its promoters, will contribute to strengthen trust between the various communities and the municipal government.

The 10 commissioners and Mayor Tyrone Garner of the Unified Government of Kansas City and Wyandotte County will debate the approval of the “Safe and Welcoming City Act” to create a municipal identification accessible to undocumented people while avoiding, on the other hand, that local resources be used to enforcing federal immigration laws.

The vote scheduled for the night of Thursday the 10th came about as a result of a proposal from a dozen organizations grouped together in the “Safe and Welcoming Wyandotte Coalition” and of negotiations with authorities to achieve a consensus document.

Just over a third of the 170,000 inhabitants of Wyandotte County – some 56,000 people – are of Hispanic origin, who, regardless of their migratory status, strengthen the society and economy of one of the most demographically diverse counties in the country.

If approved, the Safe and Welcoming City Act would ensure greater and better security for undocumented populations, avoiding discrimination and preventing the authorities from unnecessarily collecting information on the migratory status of people.

It also establishes that the Police Department “would use its resources and authority to protect the public of Kansas City, Kansas, including residents without immigration status. It is not the KCKPD’s mission to enforce immigration law.”

But authorities remind that the sheriff and the police will maintain a relationship with federal authorities in case of criminal investigations, and that said federal authorities will continue to enforce immigration laws in Wyandotte County.

Regarding the municipal ID, it would only be valid in Kansas City, Kansas, allowing access to various services for its inhabitants. Local businesses may accept this identification if they choose.

Some requirements for the issuance of the municipal identification, when approved, would be very similar (such as a birth certificate or photo identification) to those for obtaining a consular ID or a Mexican passport, which continue to be available through the Mexican Consulate in Kansas City for the population of Mexican origin.

I invite you to stay informed about this topic of community interest and in case of doubt, visit your consulate.

Ciudad segura y hospitalaria

En Kansas City y el condado Wyandotte, Kansas, se discute esta semana una iniciativa para mejorar la calidad de vida de personas indocumentadas y sus familias, lo que de acuerdo con sus promotores contribuirá a fortalecer la confianza entre las diversas comunidades y el gobierno municipal.

Los 10 comisionados y el alcalde Tyrone Garner del Gobierno Unificado de Kansas City y Wyandotte County debatirán la aprobación de la “Safe and Welcoming City Act” (Ordenanza sobre Ciudad Segura y Hospitalaria) para crear una identificación municipal accesible a personas indocumentadas y evitar, por otra parte, que los recursos locales se destinen a aplicar leyes federales de inmigración.

La votación prevista para la noche del jueves 10 se dio a raíz de una propuesta de una docena de organizaciones agrupadas en la “Safe and Welcoming Wyandotte Coalition” y a negociaciones con autoridades para lograr un documento de consenso.

Poco más de la tercera parte de los 170 mil habitantes de Wyandotte County –unas 56 mil personas- son de origen hispano, que independientemente de su calidad migratoria fortalecen con su trabajo, valores y cultura a la sociedad y economía de uno de los condados demográficamente más diversos del país.

De aprobarse, la ordenanza Safe and Welcoming City aseguraría mayor y mejor seguridad a la población indocumentada, evitando discriminación y que las autoridades recaben innecesariamente información sobre la calidad migratoria de las personas.

También prevé que el Departamento de Policía “empleará sus recursos y autoridad para proteger al público de Kansas City, Kansas, incluyendo residentes sin estatus migratorio. No es la misión de KCKPD aplicar la ley de inmigración”.

Pero las autoridades recuerdan que el alguacil y la policía mantendrán relación con autoridades federales en caso de investigaciones penales, y que dichas autoridades federales seguirán aplicando las leyes de migración en el condado Wyandotte.

Sobre la identificación municipal, sólo sería válida en Kansas City, Kansas, permitiendo el acceso a diversos servicios para sus habitantes. Los negocios de la localidad pueden aceptar esta identificación si así lo deciden.

Algunos requisitos para la expedición de la identificación municipal, cuando se apruebe, serían muy semejantes (como acta de nacimiento o identificación con fotografía) a aquellos para obtener matrícula consular o pasaporte mexicano, que siguen estando disponibles a través del Consulado de México en Kansas City para la población de origen mexicano.

Le invito a mantenerse informado sobre este tema de interés comunitario y en caso de duda acérquese a su consulado.