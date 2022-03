Voces Consulares: COVID-19: Do you know where you live?

By Alfonso Navarro-Bernachi

You know where you live: address, zip code, county… but in regards to COVID-19, do you know where you really live?

Last week the Centers for Disease Control (CDC) reported that 70 percent of the population in the United States lives in areas where the level of COVID-19 is low or medium.

Encouraging news, although the results vary among the more than three thousand counties in the country, many of them home to communities of Mexican origin.

Kansas City, Kansas, and Kansas City, Missouri, in Wyandotte and Jackson counties of their respective states, have high levels of COVID-19, which the CDC measures based on new cases of the illness, admissions, and available hospital beds.

In Kansas, the level is low in Seward County, and medium in Finney and Ford counties, all three in the agricultural and the meat-processing industry southwest.

Also in the medium level are the most populous areas of Kansas, Sedgwick (Wichita) and Johnson counties – where the first COVID-19 case in the state was registered on March 7, 2020.

In Missouri, COVID-19 levels are high in Jasper and Newton (Joplin) and medium in Greene (Springfield), as well as in St. Louis – both in the city and county of the same name.

The CDC recommends to continue taking precautions to protect yourself and others based on the level of the disease in each community.

This is critically important for Mexicans because we are among the population that is more likely to be infected, hospitalized and even die from COVID-19, compared to non-Hispanic white people.

Staying up-to-date with your vaccines (primary series plus a booster) and getting tested if you have symptoms are the main measures the CDC recommends to prevent COVID-19, whether you live in a low, medium, or high disease area.

Likewise, the CDC advises: “People may choose to mask at any time. People with symptoms, a positive test, or exposure to someone with COVID-19 should wear a mask”.

You and your family can get vaccinated and receive a booster against COVID-19 at the Mexican consulate, where we also have at-home rapid test kits available at no cost. Together we protect our community.

To find out where you really live when it comes to COVID-19 and learn about other CDC recommendations, visit the website shown in the graphic.

COVID-19: ¿Usted sabe dónde vive?

Usted sabe dónde vive: dirección, código postal, condado… pero tratándose de COVID-19, ¿sabe dónde vive usted realmente?

La semana pasada los Centros de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) informaron que 70 por ciento de la población en Estados Unidos vive en zonas donde el nivel de COVID-19 es bajo o medio.

Noticia alentadora, aunque los resultados varían entre los más de tres mil condados del país, muchos de ellos hogar de comunidades de origen mexicano.

Kansas City, Kansas, y Kansas City, Missouri, en los condados Wyandotte y Jackson de sus respectivos estados, tienen altos niveles de COVID-19, que CDC mide con base en nuevos casos de la enfermedad, admisiones y camas disponibles en hospitales.

En Kansas el nivel es bajo en el condado Seward, y medio en los condados Finney y Ford, los tres en el suroeste agropecuario y de la industria de procesamiento de carne.

También están en nivel medio las zonas más pobladas de Kansas, los condados Sedgwick (Wichita) y Johnson – donde se registró el primer caso de COVID-19 en el estado el 7 de marzo de 2020.

En Missouri, los niveles de COVID-19 son altos en Jasper y Newton (Joplin) y medios en Greene (Springfield), así como en St. Louis –ciudad y condado del mismo nombre.

CDC alerta a seguir tomando precauciones para protegerse y proteger a los demás con base en el nivel de la enfermedad en cada comunidad.

Esto es de importancia crítica para personas mexicanas por encontrarnos dentro de la población que tiene más probabilidad de contagio, hospitalización y hasta muerte por COVID-19, en comparación con personas blancas no hispanas.

Un esquema de vacunación actualizado (una o dos dosis más el refuerzo) y realizarse una prueba si tiene síntomas son las principales medidas que recomienda CDC para prevenir COVID-19, sea que viva en una zona de nivel bajo, medio o alto de la enfermedad.

Asimismo, “las personas pueden optar por usar una mascarilla en cualquier momento. Las personas con síntomas, una prueba positiva o que estuvieron expuestas a una persona con COVID-19 deben usar mascarilla”, señala CDC.

Usted y su familia pueden vacunarse y recibir el refuerzo contra COVID-19 en el consulado de México, donde también tenemos paquetes personales de pruebas rápidas sin costo. Juntos protegemos a nuestra comunidad.

Para conocer dónde vive realmente usted en cuanto a COVID-19 y otras recomendaciones de CDC, visite el sitio electrónico que aparece en la gráfica.