Editorial: Calling for peace

Last weekend hundreds of area residents demonstrated near the Country Club Plaza. They were united in common cause with people in cities across other countries worldwide – to stop the war.

Hundreds of such demonstrations have taken place and continue every day since last Thursday. On Feb. 24, the world’s largest country, Russia, invaded its considerably smaller southwestern neighbor, Ukraine. By Monday, day 5 of the invasion, various media were reporting 5,000-plus military and civilian casualties, including 14 children.

Over the weekend, faith groups met here. Russian and Ukrainian nationals prayed with others for a cessation of hostilities and a diplomatic resolution to the conflict. We can’t help anyone by hating and blaming each other, one man said.

“The Lord is teaching me to conquer with love,” he told local reporters.

The invasion of Ukraine has elicited strong feelings worldwide, prompting spiritual leaders to gestures, some without precedent in modern times. Last Friday, Pope Francis went to the Russian Embassy to the Holy See. There, according to Vatican reports, the pontiff personally urged political leaders to examine their conscience and avoid actions that harm civilians and “discredit international law.” He implored all parties involved to seek peace through dialogue and diplomacy.

On Monday, the Tibetan spiritual leader Dalai Lama issued a statement. “War is outdated,” he said. “Non-violence is the only way.”

A renowned spiritual leader in India, Buddhist monk Ven. Bhikkhu Sanghasena called on political leaders worldwide to put away their own egos in the interest of international peace. And he chided the United Nations for failing its “main duty” – to avert wars between nations. Please pray for an early peaceful resolution, he beseeched mankind.

As of Monday, some 6,000 Russians in 51 cities had been arrested for protesting their president’s invasion of Ukraine, but the anti-war demonstrations across Russia persist. Scores of cities in Amsterdam, Australia, Britain, France, Georgia, Germany, Iran, Ireland, Japan, Lithuania and Poland, are among nations that have seen protests against Russian aggression in Ukraine.

“Everybody is scared,” a protester in Munich told reporters. For 80 years, there was peace in Europe, and “all of a sudden war is back,” she said.

Demonstrators in more than 30 U.S. cities expressed solidarity with Ukraine. They brandished signs advocating peace and condemning war in many languages.

In a possible escalation of the conflict, Russian President Vladimir Putin on Sunday provocatively announced that he was putting his nuclear forces in “special combat readiness.”

Alas, one spiritual leader lamented. Humanity hasn’t learned anything from the horrors of the First and Second World Wars. It appears so. Sixty-one years ago, U.S. President John F. Kennedy addressed the General Assembly of the United Nations. His remarks proposing a new disarmament program included this now-famous warning: “Mankind must put an end to war, or war will put an end to mankind.”

Llamando a la paz

El fin de semana pasado, cientos de residentes del área se manifestaron cerca del Country Club Plaza. Estaban unidos en una causa común con personas en ciudades de otros países del mundo: detener la guerra.

Cientos de manifestaciones parecidas han tenido lugar y continúan todos los días desde el jueves pasado. El 24 de febrero, el país más grande del mundo, Rusia, invadió a su vecino del suroeste, Ucrania, considerablemente más pequeño. Para el lunes, día 5 de la invasión, varios medios reportaban de más de 5,000 bajas militares y civiles, incluidos 14 niños.

Durante el fin de semana, los grupos religiosos se reunieron aquí. Los ciudadanos rusos y ucranianos oraron con otros por el cese de las hostilidades y una resolución diplomática del conflicto. No podemos ayudar a nadie odiándonos y culpándonos unos a otros, dijo un hombre.

“El Señor me está enseñando a conquistar con amor”, dijo a los periodistas locales.

La invasión de Ucrania ha suscitado fuertes sentimientos en todo el mundo, incitando a los líderes espirituales a realizar gestos, algunos sin precedentes en los tiempos modernos. El viernes pasado, el Papa Francisco acudió a la Embajada de Rusia ante la Santa Sede. Allí, según reporta el Vaticano, el pontífice instó personalmente a los líderes políticos a examinar su conciencia y evitar acciones que dañen a los civiles y “desacrediten el derecho internacional”. Imploró a todas las partes involucradas que busquen la paz a través del diálogo y la diplomacia.

El lunes, el líder espiritual tibetano Dalai Lama emitió un comunicado. “La guerra está desactualizada”, dijo. “La no violencia es el único camino”.

Un líder espiritual de renombre en la India, el monje budista Ven. Bhikkhu Sanghasena hizo un llamado a los líderes políticos de todo el mundo para que dejen de lado sus propios egos en aras de la paz internacional. Y reprendió a las Naciones Unidas por no cumplir con su “deber principal”: evitar guerras entre naciones. Por favor oren por una pronta resolución pacífica, suplicó a la humanidad.

Hasta el lunes, unos 6,000 rusos en 51 ciudades habían sido arrestados por protestar contra la invasión de Ucrania por parte de su presidente, pero las manifestaciones contra la guerra en toda Rusia persisten. Decenas de ciudades en Ámsterdam, Australia, Gran Bretaña, Francia, Georgia, Alemania, Irán, Irlanda, Japón, Lituania y Polonia se encuentran entre las naciones que han visto protestas contra la agresión rusa en Ucrania.

“Todo el mundo está asustado”, dijo un manifestante en Munich a los periodistas. Durante 80 años, hubo paz en Europa y “de repente la guerra volvió”, dijo.

Los manifestantes en más de 30 ciudades de EE.UU. expresaron su solidaridad con Ucrania. Blandían carteles que abogaban por la paz y condenaban la guerra en muchos idiomas.

En una posible escalada del conflicto, el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció provocativamente el domingo que pondría a sus fuerzas nucleares en “preparación especial para el combate”.

Por desgracia, se lamentó un líder espiritual. La humanidad no ha aprendido nada de los horrores de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Parece que sí. Hace sesenta y un años, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, se dirigió a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sus comentarios en los que proponía un nuevo programa de desarme incluían esta ahora famosa advertencia: “La humanidad debe poner fin a la guerra, o la guerra pondrá fin a la humanidad”.