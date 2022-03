Latest Updates on Similac Baby Formula Recall from Unified Government Public Health Department

Recently Abbott, a major manufacturer of baby formulas, issued a recall on several of its brands of powdered baby formula products. The Unified Government Public Health Department (UGPHD) is urging parents and caregivers to immediately check any products they have before giving them to infants.

Here are the latest details on the recall:

The products being recalled are all manufactured by Abbott. This recall is specific to three powdered baby formulas: Similac, Alimentum and EleCare. According to the manufacturer’s recall announcement, these products are being recalled after the company received four consumer complaints related to Cronobacter sakazakii or Salmonella Newport in infants who had consumed powdered infant formula manufactured in a facility located in Sturgis, Mich. The recall does not include any metabolic deficiency nutrition formulas.

What Parents and Caregivers Should Do

According to the manufacturer’s recall notice, the products under recall have a multidigit number on the bottom of the container, starting with the first two digits 22 through 37, containing K8, SH or Z2 and with an expiration date of April 1, 2022 or after.

To find out if the product you have is included in this recall, visit the Abbott Product Recall Tool (https://www.similacrecall.com/us/en/home.html) and type in the code on the bottom of the package, or call +1-800-986-8540 (U.S.) and follow the instructions provided. No action is needed for previously consumed product. If you have questions about feeding your child, contact your healthcare professional.

If a baby formula product you purchased is part of this recall, return to the store where you purchased the formula and ask for a refund or exchange.

Some product was distributed to countries outside the U.S. A list of these products can be found at the Abbot Product Recall Tool.

Specific Instructions for Wyandotte County Residents

In addition to the overall recall information, the Unified Government Public Health Department also issued guidance specifically for parents and caregivers in Wyandotte County:

*Any Wyandotte County residents who have recently received goods from the Healthy Families Wyandotte program, which included small packets of formula, should immediately check those items to make sure they are not among the recalled products.

*The Kansas Women, Infants and Children (WIC) program has approved a list of products that can replace recalled product. WIC participants can purchase these products using their WIC card to replace any recalled products.

About Cronobacter Infection

The first symptom of Cronobacter infection in infants is usually a fever, accompanied by poor feeding, crying or very low energy. Infants with these symptoms should be evaluated immediately by a health care provider.

See the full news release from the Unified Government Public Health Department at this link: UGPHD Provides Details on Similac Baby Formula Recall – Unified Government of Wyandotte County and Kansas City (wycokck.org).

Community Calendar

Here are details on upcoming COVID-19 vaccination and testing events in our community:

*Cross-Lines Community Outreach at 646 South 7th Street is providing free COVID testing and/or vaccinations every Monday through the end of March. Hours are Mondays from 8 a.m. to 1 p.m. Booster shots are available for those age 12 and older. No appointment needed.

*The Kansas City, KS Public School District is hosting a Strikeout COVID vaccination clinic on Thursday, March 3rd at Central Middle School at 925 Ivandale Street in KCK, from 4-6 p.m.

First and second doses are offered. The child’s parent and/or guardian must accompany them, and masks are required.

Note: vaccines at these Strikeout COVID events are only available for children ages 5-11. To find vaccine sites for people ages 12 and older visit vaccines.gov.

*Kids ages 5-11 can get free COVID-19 vaccinations at Piper Creek Elementary, located at 13021 Leavenworth Road in KCK, on Wednesday, March 2 from 4-6 p.m. Children must be accompanied by a parent or guardian. Students receiving their second vaccination must bring their vaccine card. Note: vaccines at this event are only available for children ages 5-11. To find vaccine sites for people ages 12 and older visit vaccines.gov.

El retiro del mercado de la fórmula para bebés Similac del Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado

Recientemente, Abbott, un importante fabricante de fórmulas para bebés, emitió un retiro del mercado de varias de sus marcas de productos de fórmula en polvo para bebés. El Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD, por sus siglas en inglés) exhorta a los padres y cuidadores a revisar inmediatamente cualquier producto que tengan antes de dárselo a los bebés.

Aquí están los últimos detalles sobre el retiro:

Los productos que se retiran son todos fabricados por Abbott. Este retiro del mercado es específico para tres fórmulas en polvo para bebés: Similac, Alimentum y EleCare. Según el anuncio del retiro del fabricante, estos productos se retiran después de que la compañía recibiera cuatro quejas de consumidores relacionadas con Cronobacter sakazakii o Salmonella Newport en bebés que habían consumido fórmula infantil en polvo fabricada en una instalación ubicada en Sturgis, Michigan. El retiro no incluye ningún fórmulas de nutrición de deficiencia metabólica.

Lo que deben hacer los padres y cuidadores

De acuerdo con el aviso de retiro del fabricante, los productos retirados tienen un número de varios dígitos en la parte inferior del contenedor, comenzando con los dos primeros dígitos del 22 al 37, que contienen K8, SH o Z2 y con una fecha de vencimiento del 1 de abril de 2022 o posterior.

Para averiguar si el producto que tiene está incluido en este retiro, visite la Herramienta de retiro de productos de Abbott (https://www.similacrecall.com/us/en/home.html) y escriba el código en la parte inferior del paquete o llame al +1-800-986-8540 (EE.UU.) y siga las instrucciones proporcionadas. No se necesita ninguna acción para el producto consumido previamente. Si tiene preguntas sobre la alimentación de su hijo, comuníquese con su profesional de la salud.

Si un producto de fórmula para bebés que compró es parte de este retiro, regrese a la tienda donde compró la fórmula y solicite un reembolso o cambio.

Algunos productos se distribuyeron a países fuera de EE.UU. Puede encontrar una lista de estos productos en la Herramienta de retirada de productos de Abbot.

Instrucciones específicas para los residentes del condado de Wyandotte

Además de la información general del retiro, el Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado también emitió una guía específica para padres y cuidadores en el condado de Wyandotte:

*Cualquier residente del condado de Wyandotte que haya recibido recientemente productos del programa Healthy Families Wyandotte, que incluyeron pequeños paquetes de fórmula, deben verificar inmediatamente esos artículos para asegurarse de que no se encuentren entre los productos retirados.

*El programa Kansas Women, Infants and Children (WIC) ha aprobado una lista de productos que pueden reemplazar los productos retirados. Los participantes de WIC pueden comprar estos productos usando su tarjeta WIC para reemplazar cualquier producto retirado.

Acerca de la infección por Cronobacter

El primer síntoma de la infección por Cronobacter en los bebés suele ser fiebre, acompañada de dificultad al comer, llanto o muy poca energía. Los bebés con estos síntomas deben ser evaluados de inmediato por un proveedor de atención médica.

Vea el comunicado de prensa completo del Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado en este enlace: UGPHD brinda detalles sobre el retiro de fórmula para bebés de Similac: Gobierno Unificado del Condado de Wyandotte y Kansas City (wycokck.org).

Calendario de la comunidad

Aquí hay detalles sobre los próximos eventos de vacunación y pruebas de COVID-19 en nuestra comunidad:

*Cross-Lines Community Outreach en 646 South 7th Street ofrece pruebas y/o vacunas gratuitas de COVID todos los lunes hasta finales de marzo. El horario es los lunes de 8 a 13 hs. Las vacunas de refuerzo están disponibles para personas mayores de 12 años. No se necesita cita.

*El Distrito de Escuelas Públicas de Kansas City, KS, organizará una clínica de vacunación “Strikeout COVID” el jueves 3 de marzo en Central Middle School en 925 Ivandale Street en KCK, de 4 a 6 p.m.

—Se ofrecen primera y segunda dosis. Los padres y/o tutores del niño deben acompañarlos y se requieren máscaras.

—Nota: las vacunas en estos eventos Strikeout COVID sólo están disponibles para niños de 5 a 11 años. Para encontrar sitios de vacunas para personas mayores de 12 años, visite vacunas.gov.

*Los niños de 5 a 11 años pueden recibir vacunas contra el COVID-19 gratis en Piper Creek Elementary, ubicada en 13021 Leavenworth Road en KCK, el miércoles 2 de marzo de 4 a 6 p.m. Los niños deben estar acompañados por un padre o tutor. Los estudiantes que reciban su segunda vacuna deben traer su tarjeta de vacunas. Nota: las vacunas en este evento sólo están disponibles para niños de 5 a 11 años. Para encontrar sitios de vacunas para personas mayores de 12 años, visite vacunas.gov.