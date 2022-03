Editorial: Savoring the benefits of spring cleaning

The weather may suggest it’s still winter, but the calendar warns of winter’s wane, and signs of the new season abound. We’re days away from the spring equinox; early morning birdsong is back; leaves budding herald the end of winter dormancy; the sweet, earthy smell of the outdoors signals nature’s reawakening; and, the days are getting longer.

It’s time to embark on a time-honored annual ritual: spring cleaning. The tradition dates back to biblical times, according to researchers, and is rooted in biology, culture, neurochemistry, psychology, religion and spirituality.

Spring cleaning is an indoor/outdoor endeavor. Here are checklists compiled by various home improvement and gardening experts. Inside, clean windows and window shades or blinds; wash or dry-clean curtains and drapes; test alarms; dust ceiling fans and light fixtures; disinfect doorknobs, cabinet handles and light switches; clean the oven; change filters; organize drawers, closets and storage spaces and discard or donate unwanted or unusable items; rotate mattresses; disinfect kids’ toys; and empty kitchen and bathroom cabinets and wash down shelves.

Outdoors, clean out gutters; check the roof and vents; service the lawnmower; clean and sharpen garden tools; remove dead leaves and protective mulch from around ornamental florae; pick up twigs and branches; spring prune summer-flowering deciduous shrubs and perennial vines; plant bulbs for summer-blooming blossoms; start seeds of tomatoes, morning glories and other heat-loving plants indoors; scrub garden pots with stiff brush and baking soda and water; pressure wash porch, patio, deck and outdoor furniture; hose out garbage cans and recycling bins; wash window screens; empty and hose out garage; and clean gas or charcoal grill.

National Spring Cleaning Week begins the fourth Sunday in March. The annual observance warehouses winter and welcomes spring; “celebrates the importance, value and positive impact that cleaning has on public health, the environment and the economy;” and raises awareness of the value of clean spaces, according to NationalDay.com. “It’s a week … to usher in a fresh start with spring.”

Saboreando los beneficios de la limpieza de primavera

El clima puede sugerir que todavía es invierno, pero el calendario advierte sobre el final del invierno y abundan las señales de la nueva temporada. Estamos a días del equinoccio de primavera; el canto de los pájaros temprano en la mañana está de vuelta; las hojas en ciernes anuncian el final de la latencia invernal; el olor dulce y terroso del aire libre señala el despertar de la naturaleza; y, los días son cada vez más largos.

Es hora de embarcarse en un ritual anual consagrado: la limpieza de primavera. La tradición se remonta a los tiempos bíblicos, según los investigadores, y tiene sus raíces en la biología, la cultura, la neuroquímica, la psicología, la religión y la espiritualidad.

La limpieza de primavera es un esfuerzo interior/exterior. Aquí hay listas de verificación compiladas por varios expertos en jardinería y mejoras para el hogar. Adentro, limpie las ventanas y persianas; lavar o limpiar cortinas; pruebe las alarmas; desempolve los ventiladores de techo y las lámparas; desinfecte las perillas de las puertas, las manijas de los gabinetes y los interruptores de luz; limpie el horno; cambie filtros; organice cajones, armarios y espacios de almacenamiento y deseche o done artículos no deseados o inutilizables; rote colchones; desinfecte los juguetes de los niños; y gabinetes de cocina y baño vacíos y estantes de lavado.

Afuera, limpie las canaletas; revise el techo y las rejillas de ventilación; dé uso a la cortadora de césped; limpie y afile herramientas de jardín; retire las hojas muertas y el mantillo protector de alrededor de la flora ornamental; recoja ramitas y ramas; arbustos caducifolios y enredaderas perennes que florecen en verano; bulbos de plantas para flores de verano; siembre semillas de tomates, glorias de la mañana y otras plantas amantes del calor en el interior; friegue las macetas de jardín con un cepillo duro y bicarbonato de sodio y agua; lave a presión los porches, patios, terrazas y muebles de exterior; limpie con manguera los botes de basura y los contenedores de reciclaje; lave los vidrios de las ventanas; vacie y limpie con manguera el garaje; y limpie la parrilla de gas o carbón.

La Semana Nacional de Limpieza de Primavera comienza el cuarto domingo de marzo. La celebración anual almacena el invierno y da la bienvenida a la primavera; “celebra la importancia, el valor y el impacto positivo que tiene la limpieza en la salud pública, el medio ambiente y la economía”; y crea conciencia sobre el valor de los espacios limpios, según NationalDay.com. “Es una semana… para marcar el comienzo de un nuevo comienzo con la primavera”.