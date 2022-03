Voces Consulares: Gender equality today for a sustainable tomorrow – II

By Alfonso Navarro Bernachi

The commemoration of International Women’s Day is an opportunity to learn from the experiences of women in leadership positions in our community and share them to better serve girls, teenagers and all women in our consular district.

“It’s very important that we talk about women today, but those women also mean us”, told us last week Geovannie Gone, Chief Administrative Officer at Genesis Family Health in Liberal, Kansas.

That is to say, the March commemorations to recognize the contributions of women and their struggle for substantive equality must cover all of them and in all issues such as education, health, decent employment and a life free of violence.

This week we talk about a life free of violence with Elizabeth Canabal, a bilingual social worker at SAFEHOME in Kansas City.

With 14 years of professional experience, she reflects: “By changing the life of a person you are changing the life of a group of people and breaking the cycles of violence that come from generation to generation.”

Specialists, bilingual and Latina, like Elizabeth, guide and provide shelter, therapy and education to victims of violence.

Although violence occurs between people of all genders, it affects women more. “Let’s remember the resources on this International Women’s Day to help and support those in need,” she explains

A person suffers a cycle of violence when there is a pattern of aggression that can be physical, emotional, sexual and economic and it is the way by which the partner seeks to maintain control of the relationship.

It is difficult to get out of it, warns Elizabeth Canabal, “because it is most likely that the relationship was not bad at the beginning and there are mixed feelings: I love him, he is going to change, people have hope that the abuser will change at some point”.

Some women stay for their children, but statistics show that children who see and grow up around violence are abused as adults or become abusers.

The message from our specialist: “statistics don’t lie, get out of there, they won’t change, I’ve never seen it (…) that an abusive person changes.”

There is help available at your consulate of Mexico and partner organizations like SAFEHOME.

Remember: no one regrets leaving an abuser.

Listen to the interview with Elizabeth Canabal on the Voces Consulares podcast on Spotify and on @ConsulMexKan on social media.

Igualdad de género hoy para un mañana sostenible- II

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer es una oportunidad para aprender de experiencias de mujeres en posición de liderazgo en nuestra comunidad y compartirlas para servir mejor a niñas, adolescentes y a todas las mujeres en nuestro distrito consular.

“Es muy importante que hoy hablemos sobre las mujeres, pero esas mujeres significan también nosotras”, nos dijo la semana pasada Geovannie Gone, directora administrativa en Genesis Familiy Health en Liberal, Kansas.

Es decir, las conmemoraciones de marzo para reconocer las aportaciones de la mujer y su lucha por la igualdad sustantiva deben abarcar a todas y en todos los asuntos como educación, salud, empleo digno y vida libre de violencia.

Esta semana hablamos sobre vida libre de violencia con Elizabeth Canabal, trabajadora social bilingüe en SAFEHOME en Kansas City.

Con 14 años de experiencia profesional reflexiona: “Al cambiar la vida de una persona estas cambiando la vida de un núcleo de personas y rompiendo los ciclos de violencia que vienen de generación en generación”.

Especialistas, bilingües y latinas, como Elizabeth, orientan y proporcionan refugio, terapia y educación a víctimas de violencia.

Aunque la violencia ocurre entre personas de todo género, afecta más a mujeres. “Recordemos los recursos en este Día Internacional de la Mujer para ayudar y apoyar a quienes lo necesiten”, explica.

Una persona sufre un ciclo de violencia cuando existe un patrón de agresión que puede ser física, emocional, sexual y económica y es la forma en que la pareja busca mantener el control de la relación.

Es difícil salir de ella, advierte Elizabeth Canabal, “porque lo más seguro es que la relación no fue mala al principio y hay sentimientos encontrados: yo lo quiero, va a cambiar, la gente tiene la esperanza de que el abusador en algún momento cambie”.

Algunas mujeres se quedan por los hijos, pero las estadísticas muestran que los niños que ven y crecen alrededor de la violencia son víctimas de abuso cuando son adultos o se convierten en abusadores.

El mensaje de nuestra especialista: “las estadísticas no mienten, sálganse de ahí, no van a cambiar, no lo he visto nunca (…) que cambie una persona abusadora.”

En su consulado de México y en organizaciones aliadas como SAFEHOME tenemos ayuda disponible.

Recuerde: nadie se arrepiente de dejar a un abusador.

Escuche la entrevista con Elizabeth Canabal en el podcast Voces Consulares en Spotify y en @ConsulMexKan en redes sociales.