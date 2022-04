Hablando con la abogada Jessica Piedra:Missouri Medicaid: Benefits and Eligibility For Immigrants

Medicaid is a comprehensive health care program jointly funded by the state and the federal government. Through Medicaid, many low-income groups of people, such as pregnant women, families, and the blind, disabled and elderly, can receive medical and welfare assistance. But not only them: Immigrants also have the opportunity to apply for Medicaid.

Permanent Residents can get Medicaid after they have had their green card for five years. Refugees and people who have won their Asylum cases can also receive Medicaid.

Remember: The Trump Public Charge Rule is over. If your family members receive Medicaid, it will not hurt your chance to get legal status. You can call the Missouri Foundation for Health at (314) 345-5500 for more information regarding the matter.

Now, more adults will be able to get free or low-cost health insurance through Missouri Medicaid – the regional extension of the program. You’ll be able to get the care you need without being restricted by medical bills.

This is the result of Missouri Medicaid’s expansion: to cover more people. A single adult earning up to $17,774 a year or a family of 4 earning up to $36,750 a year could qualify for Medicaid coverage through MO HealthNet.

Health insurance through MO HealthNet will allow you to get many preventive care services (such as cancer screenings, checkups, and regular immunizations) at no cost to you. If you have tried to get Medicaid in the past and failed because you didn’t qualify, try again. The rules have changed: you may now qualify for Medicaid through MO HealthNet.

Missouri Medicaid: Beneficios y elegibilidad para inmigrantes

Medicaid es un amplio programa de asistencia sanitaria financiado conjuntamente por el Estado y el Gobierno federal. A través de Medicaid, muchos grupos de personas con bajos ingresos, como las mujeres embarazadas, las familias y los ciegos, discapacitados y ancianos, pueden recibir asistencia médica y asistencial. Pero no sólo ellos. Los inmigrantes también tienen la oportunidad de solicitar Medicaid.

Los residentes permanentes pueden obtener Medicaid después de haber tenido su tarjeta de residencia durante cinco años. Los refugiados y las personas que han ganado sus casos de asilo pueden recibir Medicaid.

Ahora más adultos podrán conseguir seguro médico gratuito o de bajo costo a través de Missouri Medicaid, la extensión regional del programa. Usted podrá obtener la atención que necesite sin tener que restringirse por las facturas médicas.

Este es el resultado de la expansión de Medicaid de Missouri: cubrir a más personas. Un adulto soltero que gane hasta 17.774 dólares al año o una familia de 4 miembros que gane hasta 36.750 dólares al año podrían tener derecho a la cobertura de Medicaid a través de MO HealthNet.

El seguro médico a través de MO HealthNet le permitirá obtener muchos servicios de atención preventiva (como exámenes de detección de cáncer, chequeos y vacunas regulares) sin costo alguno para usted.

Si ha intentado obtener Medicaid en el pasado y no lo ha conseguido porque no cumplía los requisitos, inténtelo de nuevo. Las reglas han cambiado: ahora puede calificar para Medicaid a través de MO HealthNet.

Recuerda: La regla de carga pública de Trump ha terminado. Si los miembros de su familia reciben Medicaid, esto no perjudicará su oportunidad de obtener un estatus legal. Puede llamar a la Fundación para la Salud de Missouri al (314) 345-5500 para obtener más información al respecto.

La abogada Jessica Piedra forma parte de coaliciones estatales y nacionales para ayudar a abrir las puertas a las familias inmigrantes. Llámenos hoy al (816) 895-6363 para obtener más información sobre los beneficios de comenzar su caso migratorio.