Editorial: New downtown home for Royals?

The Kansas City Royals open their 2022 season next Thursday. They’ll face off against the Cleveland Guardians at Kauffman Stadium – the Royals’ home ballpark since 1973. How many more home openers will we see at “The K?”

The team’s lease doesn’t expire until 2031, but rumblings about moving are crystalizing. Last week, team owner John Sherman told reporters that experts are working hard on exploring a new downtown ballpark. They’re addressing possible sites, economic impact studies, financing, community input and more.

The issue begs an important question. Why replace Kauffman Stadium as the Royals’ home ballpark? NBC Sports ranked it eighth among Major League Baseball parks in 2020 for its charm and alluring attractions, and MLB.com lists it as “one of the game’s most beautiful ballparks.”

The K enjoys direct access to two major highways via multiple-lane thoroughfares, ample parking and bus service. It’s hosted two All-Star games and the 1985 World Series winning game as well as 14 sold-out concerts featuring world famous entertainers.

Moreover, area fans don’t want the Royals downtown, a poll published in the Sept. 20, 2021 edition of The Kansas City Star showed. A Remington Research Group survey found that only 37 percent of those polled support a downtown stadium even if it were entirely financed by the Royals. Among universal concerns: location; congestion; downtown’s single-lane one-way streets; and cost. Fans elsewhere agree. A downtown stadium would “remove all of the character and uniqueness that Kauffman Stadium currently possesses,” Jerry Edwards wrote in the Sept. 16, 2021 edition of Sports Illustrated.

Sherman, however, is a longtime proponent of downtown ballparks. “Baseball creates more economic opportunity in denser areas versus suburban areas or less dense areas,” he told CitySceneKC in 2020. Sherman’s not alone. The proposition has the Downtown Council salivating. They included it in their latest 10-year plan, along with a conceptual rendering of the stadium. It’ll help leverage downtown’s renaissance, they say. It’ll spur nearby subsidiary development, claim downtown ballpark boosters, thereby creating new jobs and generating new revenue.

However, Stanford economist Roger Noll, coauthor of Sports, Jobs and Taxes: The Economic Impact of Sports Teams and Stadiums wrote, “There’s never been a publicly subsidized stadium anywhere in the United States that had the effect of increasing employment and economic growth in the city in which it was built.”

¿Nueva casa en el centro para los Royals?

Los Kansas City Royals abren su temporada 2022 el próximo jueves. Se enfrentarán a los Guardianes de Cleveland en el Kauffman Stadium, el estadio de béisbol local de los Royals desde 1973. ¿Cuántos debuts de temporadas más veremos en “The K”?

El contrato de arrendamiento del equipo no vence hasta 2031, pero los rumores sobre el cambio de sede se están cristalizando. La semana pasada, el propietario del equipo, John Sherman, dijo a los periodistas que los expertos están trabajando arduamente explorando la posibilidad de un nuevo estadio en el centro de la ciudad. Están buscando posibles sitios, estudios de impacto económico, financiamiento, aportes de la comunidad y más.

El asunto plantea una pregunta importante: ¿Por qué reemplazar el Kauffman Stadium como estadio local de los Royals? NBC Sports lo clasificó octavo entre los parques de las Grandes Ligas de Béisbol en 2020 por su encanto y atracciones atractivas, y MLB.com lo cataloga como “uno de los estadios de béisbol más hermosos del juego”.

“The K” disfruta de acceso directo a dos autopistas principales a través de vías de varios carriles, amplio estacionamiento y servicio de autobús. Ha sido sede de dos juegos All-Star y el juego ganador de la Serie Mundial de 1985, así como 14 conciertos con entradas agotadas con artistas de fama mundial.

Además, los fanáticos del área no quieren a los Royals en el centro, mostró una encuesta publicada en la edición del 20 de septiembre de 2021 de The Kansas City Star. Una encuesta de Remington Research Group encontró que sólo el 37 por ciento de los encuestados apoya un estadio en el centro, incluso si fuera financiado en su totalidad por los Royals. Entre las preocupaciones universales se encuentran: ubicación; congestión; las calles de un solo sentido del centro de la ciudad; y costo. Los fanáticos en otros lugares están de acuerdo. Un estadio en el centro “eliminaría todo el carácter y la singularidad que actualmente posee el Kauffman Stadium”, escribió Jerry Edwards en la edición del 16 de septiembre de 2021 de Sports Illustrated.

Sherman, sin embargo, es un defensor desde hace mucho tiempo de los estadios de béisbol del centro. “El béisbol crea más oportunidades económicas en áreas más densas en comparación con áreas suburbanas o áreas menos densas”, dijo a CitySceneKC en 2020. Sherman no está solo. La propuesta tiene saboreando al Concejo del Centro. Lo incluyeron en su último plan de 10 años, junto con una representación conceptual del estadio. Ayudará a promover el renacimiento del centro, dicen. Estimulará el desarrollo de subsidiarias cercanas, traerá impulsores del estadio de béisbol del centro, creando así nuevos empleos y generando nuevos ingresos.

Sin embargo, el economista de Stanford Roger Noll, coautor de Sports, Jobs and Taxes: The Economic Impact of Sports Teams and Stadiums escribió: “Nunca ha habido un estadio subvencionado públicamente en ningún lugar de Estados Unidos que haya tenido el efecto de aumentar el empleo y el crecimiento económico en la ciudad en que fue edificada.”