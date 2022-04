Voces Consulares: Farewell Kansas City

It is with mixed feelings that I must inform you that my tour-of-duty as Head Consul of Mexico in Kansas City will conclude at the end of this upcoming April 2022.

I am grateful for the opportunity of representing my country and serving my fellow Mexican citizens in this amazing city for almost six years, while promoting understanding of the importance of Mexico as a trusted partner for Kansas and Missouri as well as building bridges of friendship and collaboration with diverse persons and institutions.

My gratitude to you and to the many generous people and organizations that supported my team and I in advancing the work of the Consulate of Mexico during unprecedented times. From enhancing consular protection and community outreach to combat discrimination in early 2017, to actively promoting USMCA approval to make North America the most competitive region in the world; from highlighting the contributions of Mexican workers and their families to U. S. society, economy and culture, to promote equitable access to COVID-19 vaccines for Mexican, Latino and Hispanic communities.

The nature of a diplomat´s job encompasses new beginnings and farewells. Both are exciting processes. In an October 2016 article in “The Kansas City Star” I wrote: “(…) the consulate will strive to overcome the simplistic view of ´I win-you lose´ when considering the Mexico-US dynamic, and rather remark how our countries have a permanent win-win situation”.

In this post-pandemic economy, the challenge remains in finding virtuous ways of collaborating in the Kansas-Mexico and in the Missouri-Mexico relation to advance common interests and critical topics such as vaccines and health care research, developing a truly North American infrastructure and supply chain, as well as strengthening economic well-being for our peoples.

I am certain that the next Head Consul of Mexico in Kansas City will keep on building upon the friendship, goodwill and frank collaboration that I have benefited from. For that, I thank the continuous support of local, county, state and federal authorities, allies, friends and organizations.

Deputy Consul Oscar Soberanes-Benitez will be in Charge of the Consulate of Mexico until the new Head of Office arrives in Kansas City.

Farewell for now from this grateful Kansas Citian of proud Mexican origin.

Hasta luego Kansas City

Con sentimientos encontrados informo que mi encargo como Cónsul Titular en Kansas City concluirá a finales de este próximo mes de abril de 2022.

Agradezco la oportunidad de representar a mi país y servir a mexicanas y mexicanos en esta sorprendente ciudad por casi seis años, al tiempo de promover la importancia de México como socio confiable para Kansas y para Missouri, así como construir puentes de amistad y colaboración con diversas personas e instituciones.

Mi gratitud para ustedes y para mucha gente y organizaciones generosas que apoyaron a mi equipo y a mí con el trabajo del Consulado de México en tiempos sin precedentes. Desde el refuerzo a la labor de protección consular y vinculación comunitaria para combatir discriminación a inicio de 2017, hasta la promoción activa para lograr la aprobación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) para hacer de América del Norte la región más competitiva del mundo; desde destacar las contribuciones de las personas trabajadoras mexicanas y sus familias a la sociedad, economía y cultura de Estados Unidos, hasta promover acceso equitativo a vacunas contra COVID-19 para las comunidades mexicanas, latinas e hispanas.

La naturaleza del trabajo diplomático implica nuevos comienzos y despedidas. Ambos son procesos estimulantes. En un artículo publicado en octubre de 2016 en “The Kansas City Star” escribí: “(…) el consulado realizará esfuerzos para superar la visión simplista de “yo gano – tu pierdes” al considerar la dinámica de la relación México – Estados Unidos, y en cambio enfatizar en la forma en que nuestros países tienen una permanente situación ganar-ganar”.

En esta economía post-pandemia persiste el reto de hallar formas virtuosas de colaboración en las relaciones Kansas-México y Missouri-México, para impulsar temas de interés común y asuntos críticos como investigación en materia de salud y vacunas, desarrollar una verdadera cadena de suministro y de infraestructura norteamericana, así como fortalecer el bienestar económico de nuestros pueblos.

Estoy seguro que quien siga como Cónsul Titular en Kansas City continuará construyendo sobre la amistad, buena voluntad y franca colaboración de las cuales me he beneficiado. Por eso, agradezco el apoyo continuo de autoridades locales, condales, estatales y federales, personas aliadas, amistades y organizaciones.

El Cónsul Adscrito Oscar Soberanes-Benítez estará a cargo del Consulado de México hasta el arribo a Kansas City de la persona que será la nueva titular de la oficina.

Por ahora, hasta luego de un agradecido Kansas Citian de orgulloso origen mexicano.