Comcast installs lift zone and gives away laptops at Boys & Girls Club

By Chara

Comcast is providing free Wi-Fi access to low-income families at the Boys & Girls Clubs of Greater Kansas City-Olathe Unit.

The telecommunications company is doing so through a lift zone. A grand opening for the lift zone occurred on March 29 at the Olathe Unit, 520 S. Harrison St.

“Adding the lift zones to the Olathe Unit to help our club members access the internet is huge,” Dred D. Scott, Boys & Girls Clubs of Greater Kansas City president and CEO, said in a statement. “During the pandemic, many of our youth were forced to learn from home without having the technology, hardware and infrastructure to support that learning.”

“I want to thank each and every member of the Comcast team that made the lift zone initiatives possible within our clubs,” Scott continued. “It means so much because of the connection they have with the club. This relationship and this partnership are much more than a transactional experience.”

The lift zone is part of Comcast’s work to advance digital equity in area communities, said Nicole Jobson, Comcast director of technical operations.

“Opening the lift zone at their facility in Olathe, Kansas, allows us to support students and their families in Olathe and provide them with the high-speed broadband they need to stay connected,” Jobson said in a statement.

Aleria H. a fifth-grade Olathe Lift Zone Club member, appreciates the new lift zone because she will be able to work on her homework after school, she said.

“When my homework is completed, it allows me to have more free time when I get home. I’m so glad the club has Wi-Fi!” she was quoted in a press release as saying.

In addition to the new Internet zone, Comcast gave away a free laptop for every student. If you want to help, you can donate by writing a check to Boys & Girls Clubs of Greater Kansas City

4001 Dr. Martin Luther King, Jr. Boulevard, Suite 102, Kansas City, MO 64130. In the memo of your check write “Olathe Unit”.

Comcast instala zona Wi-Fi y regala computadoras en el Boys & Girls Club

Comcast brinda acceso Wi-Fi gratis a las familias de bajos ingresos en los Boys & Girls Clubs de la Unidad del Gran Kansas City-Olathe.

La compañía de telecomunicaciones lo está haciendo a través de una zona de elevación. Un acto de inauguración para la zona de elevación se llevó a cabo el 29 de marzo en la Unidad de Olathe en 520 S. Harrison St.

“Agregar las zonas de elevación a la Unidad de Olathe para ayudar a los miembros de nuestro club a acceder al internet es enorme”, dijo Dred D. Scott, presidente y director ejecutivo de Boys & Girls Clubs del Gran Kansas City, en un comunicado. “Durante la pandemia, muchos de nuestros jóvenes se vieron obligados a aprender desde casa sin tener la tecnología, el hardware y la infraestructura para respaldar ese aprendizaje”.

“Quiero agradecer a cada uno de los miembros del equipo de Comcast que hicieron posibles las iniciativas de zona de elevación dentro de nuestros clubes”, continuó Scott. “Significa mucho debido a la conexión que tienen con el club. Esta relación y esta sociedad son mucho más que una transacción”.

La zona de elevación forma parte del trabajo de Comcast para avanzar la equidad digital en comunidades del área, dijo Nicole Jobson, director de operaciones técnicas de Comcast.

“Abrir la zona de elevación en sus instalaciones en Olathe, Kansas, nos permite apoyar a los estudiantes y sus familias en Olathe y brindarles la banda ancha de alta velocidad que necesitan para mantenerse conectados”, dijo Jobson en un comunicado.

Aleria H., miembro del club de zona de elevación de Olathe de quinto grado, aprecia la nueva zona de elevación porque podrá trabajar en su tarea después de la escuela, dijo.

“Cuando terminó mi tarea, me permite tener más tiempo libre cuando llego a casa. ¡Me alegra que el club tiene Wi-Fi!”, dijo.

Además de la nueva zona de Internet, Comcast regaló una computadora portátil para cada estudiante. Si desea ayudar, puede donar enviando un cheque a

Boys & Girls Clubs of Greater Kansas City

4001 Dr. Martin Luther King, Jr. Boulevard, Suite 102, Kansas City, MO 64130. En la nota de su cheque, escriba “Unidad Olathe”.