Spring is Here! Is That Sniffle Spring Allergies or COVID Symptoms?

Spring is officially here! And for many of us, that can mean seasonal allergies come with the warmer weather. But the sniffles, coughs and runny nose that often signal seasonal allergies are also symptoms of COVID-19. It’s time to reacquaint ourselves with these symptoms and know where to go in case we need to get tested for COVID-19.

People with these symptoms may have COVID-19 instead of seasonal allergies:

*Headache

*Cough

*Muscle Aches

*New loss of smell and taste

*Fever

*Chills

*Runny Nose

*Sore Throat

*Shortness of breath

*Diarrhea

*Nausea and vomiting

People with COVID-19 have had a wide range of symptoms reported – ranging from mild symptoms to severe illness. Symptoms may appear 2-14 days after exposure to the virus. Anyone can have mild to severe symptoms. Here’s updated information on where to get a COVID test in Wyandotte County:

UGPHD Kmart Site Closing on Wednesday, March 30

Don’t forget – the last day for COVID-19 testing at the Unified Government Public Health Department’s testing and vaccination facility at the former Kmart site will be Wednesday, March 30. This is the site at 7836 State Avenue in KCK.

In addition, the Kansas Department of Health and Environment (KDHE) has announced that the last day for COVID-19 testing at the Armory, located at 100 S. 20th Street in KCK, will be Thursday, March 31.

Where to Get Tested

*For COVID Testing locations please visit www.wycokck.org/covid-19 and click on “COVID-19 Test Info.”

*Additional testing locations can also be found by visiting KnowBeforeYouGoKS.com

*Now residents can order two sets of 4 free COVID At-Home test by visiting COVIDTests.gov. Anyone who ordered their first set of tests before March 7, 2022, can now order a second set.

The UGPHD encourages Wyandotte County residents to watch social media for updates on pop-up vaccination and testing events throughout the community. They can do this by visiting the UGPHD Facebook and Twitter pages (@UGHealthDept) for the latest information.

Where to Get Vaccinated

Wyandotte county residents have several ways to find free COVID vaccinations and COVID testing, including:

*COVID vaccines are available by appointment only for anyone five years and older at the UGPHD department at 619 Ann Avenue in KCK.

—Call (913) 573-8855 to make an appointment.

—Booster shots for those 12 and older are also available at the UGPHD.

*Find other COVID vaccination sites at vaccines.gov.

*Find additional information at WycoVaccines.org.

It’s still important to get tested and vaccinated!

According to the CDC’s county-by-county online database, which evaluates several metrics to determine each county’s current COVID community level, Wyandotte County has a “HIGH” level of community COVID-19. The CDC recommends the following guidelines to help stop the spread of COVID in our community:

*Wear a mask indoors in public

*Stay up to date with COVID-19 vaccines

Get tested if you have symptoms

*Additional precautions may be needed for people at high risk for severe illness

For more information and latest statistics on the status of COVID-19 in Wyandotte County, visit WycoVaccines.org.

Community Calendar

Here are details on upcoming COVID-19 vaccination and testing events in our community:

*Cross-Lines Community Outreach at 646 South 7th Street is providing free COVID testing and/or vaccinations every Monday through the end of April. Hours are Mondays from 8 a.m. to 1 p.m. Booster shots are available for those age 12 and older. No appointment needed.

*Free COVID-19 testing is now available at the Kansas City Area Transit Authority (KCATA) location at 849 N. 47th Street in KCK (47th and State Avenue). These are free, PCR tests. Schedule your appointment at www.curative.com

¡Llegó la primavera! ¿Lo que tengo es alergias de primavera o síntomas de COVID?

¡La primavera está oficialmente aquí! Y para muchos de nosotros, eso puede significar que las alergias estacionales vienen con el clima más cálido. Pero los resfriados, la tos y la secreción nasal que a menudo indican alergias estacionales también son síntomas de COVID-19. Es hora de volver a familiarizarnos con estos síntomas y saber a dónde ir en caso de que necesitemos hacernos la prueba de COVID-19.

Las personas con estos síntomas podrían tener COVID-19 en lugar de alergias estacionales:

*Dolor de cabeza

*Tos

*Dolores musculares

*Nueva pérdida del olfato o sabor

*Fiebre

*Escalofríos

*Nariz que moquea

*Dolor de garganta

*Dificultad al respirar

*Diarrea

*Náuseas y vómitos

Las personas con COVID-19 han reportado una amplia gama de síntomas, que van desde síntomas leves hasta enfermedades graves. Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus. Cualquiera puede tener síntomas de leves a severos. Aquí hay información actualizada sobre dónde obtener una prueba de COVID en el condado de Wyandotte:

El sitio de Kmart del UGPHD cerrará el miércoles, 30 de marzo

No olvide: el último día para la prueba de COVID-19 en el centro de pruebas y vacunación del Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD) en el antiguo sitio de Kmart será el miércoles 30 de marzo. Este es el sitio en 7836 State Avenue en KCK.

Además, el Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas (KDHE, por sus siglas en inglés) anunció que el último día para la prueba de COVID-19 en Armory, ubicado en 100 S. 20th Street en KCK, será el jueves 31 de marzo.

Dónde hacerse la prueba

*Para ubicaciones de pruebas de COVID, visite www.wycokck.org/covid-19 y haga clic en “COVID-19 Test Info”.

*También se pueden encontrar lugares de prueba adicionales visitando KnowBeforeYouGoKS.com.

*Ahora los residentes pueden solicitar dos juegos de 4 pruebas gratuitas de COVID en el hogar visitando COVIDTests.gov. Cualquiera que haya pedido su primer conjunto de pruebas antes del 7 de marzo de 2022, ahora puede solicitar un segundo conjunto.

El UGPHD alienta a los residentes del condado de Wyandotte a mirar las redes sociales para obtener actualizaciones sobre eventos emergentes de vacunación y pruebas en toda la comunidad. Pueden hacerlo visitando las páginas de Facebook y Twitter de UGPHD (@UGHealthDept) para obtener la información más reciente.

Dónde vacunarse

Los residentes del condado de Wyandotte tienen varias formas de encontrar vacunas y pruebas de detección de COVID gratuitas, que incluyen:

*Las vacunas COVID están disponibles sólo con cita previa para cualquier persona de cinco años o más en el departamento de UGPHD en 619 Ann Avenue en KCK.

—Llame al (913) 573-8855 para hacer una cita.

—Las vacunas de refuerzo para mayores de 12 años también están disponibles en UGPHD.

*Encuentre otros sitios de vacunación contra el COVID en vacunas.gov.

*Encuentre información adicional en WycoVaccines.org.

¡Todavía es importante hacerse la prueba y vacunarse!

Según la base de datos en línea condado por condado de los CDC, que evalúa varias métricas para determinar el nivel comunitario actual de COVID de cada condado, el condado de Wyandotte tiene un nivel “ALTO” de COVID-19 comunitario. El CDC recomienda las siguientes pautas para ayudar a detener la propagación de COVID en nuestra comunidad:

*Use una máscara en interiores en público.

*Manténgase al día con las vacunas contra el COVID-19.

*Hágase la prueba si tiene síntomas.

*Es posible que se necesiten precauciones adicionales para las personas con alto riesgo de enfermedad grave.

Para obtener más información y las últimas estadísticas sobre el estado de COVID-19 en el condado de Wyandotte, visite WycoVaccines.org.

Calendario de la comunidad

Aquí hay detalles sobre los próximos eventos de vacunación y pruebas de COVID-19 en nuestra comunidad:

*Cross-Lines Community Outreach en 646 South 7th Street ofrece pruebas y/o vacunas gratuitas contra el COVID todos los lunes hasta finales de abril. El horario es los lunes de 8 a.m. a 1 p.m. Las vacunas de refuerzo están disponibles para personas mayores de 12 años. No se necesita cita.

*Pruebas gratuitas de COVID-19 ahora están disponibles en la ubicación de la Autoridad de Tránsito del Área de Kansas City (KCATA) en 849 N. 47th Street en KCK (47th y State Avenue). Estas son pruebas PCR gratuitas. Agenda tu cita en www.curative.com.