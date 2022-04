Piedra’s law office celebrates sixth anniversary

By Chara

Jessica Piedra’s law office celebrated its sixth anniversary last week.

Celebrating those six years meant a lot to Piedra and her team.

“I feel very proud,” she said. “My team has grown a lot. When I started, I didn’t know how to manage a business. However, I got help from different friends at the Hispanic Economic Development Corp. and the Hispanic Chamber of Commerce. Now, we are a team of over 20 people.”

Since starting her law office, Piedra has been focused on helping members of the Hispanic community achieve the American dream. She describes her job as enjoyable.

“I’m blessed to be able to help others with their immigration paperwork,” said Piedra, who taught English in her community and worked for an immigration law firm before becoming an attorney. “In my office, we are all immigrants or are part of an immigrant family. When I help a family to be together again, I feel so happy. I feel like they are my family.”

Piedra’s firm offers help with family petitions and fiancé petitions. Other services include assistance with waivers of 10-year bar, adjustment of immigration status, Deferred Action for Childhood Arrivals issues, consular processing, renewal of permanent residency, citizenship and naturalization issues, U Visa paperwork, domestic violence visa issues and TPS applications.

Piedra’s law office is located at 600 Broadway Blvd., Suite 250, in Kansas City, Missouri. For more information, call (816) 895-6363.

El despacho de abogados de Jessica Piedra celebra sexto aniversario

El bufete de abogados de Jessica Piedra celebró su sexto aniversario la semana pasada.

Celebrar esos seis años significó mucho para ella y su equipo.

“Me siento muy orgullosa”, dijo. “Mi equipo ha crecido mucho. Cuando empecé, no sabía cómo administrar un negocio. Sin embargo, recibí ayuda de diferentes amigos en Hispanic Economic Development Corp. y la Cámara de Comercio Hispana. Ahora, somos un equipo de más de 20 personas”.

Desde que comenzó su oficina de abogados, Piedra se ha centrado en ayudar a los miembros de la comunidad hispana a alcanzar el sueño americano. Ella describe su trabajo como agradable.

“Tengo la suerte de poder ayudar a otros con sus trámites de inmigración”, dijo Piedra, quien enseñó inglés en su comunidad y trabajó para un bufete de abogados de inmigración antes de convertirse en abogada. “En mi oficina, todos somos inmigrantes o somos parte de una familia inmigrante. Cuando ayudo a una familia a estar junta de nuevo, me siento tan feliz. Siento que son mi familia”.

El despacho ofrece ayuda con peticiones familiares y peticiones de prometidos. Otros servicios incluyen asistencia con exenciones de la prohibición de 10 años, ajuste de estatus migratorio, asuntos de los de Acción Diferida para Llegados en la Infancia, procesamiento consular, renovación de residencia permanente, asuntos de ciudadanía y naturalización, trámites de Visa U, asuntos de visa de violencia doméstica y solicitudes de TPS.

La oficina de Piedra está ubicada en 600 Broadway Blvd., Suite 250, en Kansas City, Missouri. Para obtener más información, llame al (816) 895-6363.