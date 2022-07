Tour offers taste of KCK food scene

By Tere Siqueira

An Aug. 13 tour is offering area residents an opportunity to enjoy the food scene of Kansas City, Kansas’ Central Avenue.

Organized by the Central Area Betterment Association (CABA) and initiated in partnership with La Placita, Market at the Park, the Flavors of Central Tour is a self-guided trip that offers “a meticulously curated selection of unique dishes, centered on the stories behind the local food places,” CABA information states. The tour begins at 10 a.m. from Bethany Park, located at 1120 Central Ave.

“We have been bringing people into these businesses so they can learn about their products,” said Edgar Galicia, CABA’s executive director. “An organized way to do this is by creating an event once a year that brings people from all over the place and makes them follow a map. So the tour was born to help people feel good about coming into this place and operating here.”

Galicia sees food as a welcoming token for integrating anyone, but especially Mexicans, into the area – and American society overall.

“Our culture is one of those that is very inclusive,” he said. “Even though we experience different hardships in Mexico, Mexican culture is one of the most welcoming and allows anybody to be integrated, so we are not exclusive of anybody. Just like that, our food has been a welcoming token for everyone. The flavors are so crisp, happy and delicious that people love the food.”

According to Galicia, the tour is structured for people of all ages to safely enjoy the area. People can use bicycles, scooters or vehicles, or walk, he said.

The $45 ticket gives visitors access to more than 25 restaurants and drinking establishments, along with a security bracelet, an event map and information about the tour dishes, event information states. Galicia said the CABA has yet to find anyone who can take in every stop in one tour, so people are encouraged to bring containers to take food home.

Galicia invites community members to not only be part of the tour but also to follow the map, available on the CABA website, and visit the establishments they don’t get to visit during the tour at other times of the year.

“Come on Aug. 13 and be part of the fiesta,” he said. “Be part of the celebration. Discover what this area is with your map and try to see how many of the 25-plus dishes you can enjoy.”

For tickets or more information, visit https://www.theflavorsofcentraltour.com/.

Tour ofrece el sabor de la gastronomía de KCK

El 13 de agosto, un tour ofrecerá a los residentes del área la oportunidad de disfrutar de la escena gastronómica de Kansas City, Kansas’ Central Avenue.

Organizado por Central Area Betterment Association (CABA) e iniciado en asociación con La Placita, Market at the Park, Flavors of Central Tour es un viaje autoguiado que ofrece “una selección meticulosamente curada de platos únicos, centrados en las historias detrás los locales de comida”, señala información de CABA. El recorrido comienza a las 10 a. m. desde Bethany Park, ubicado en 1120 Central Ave.

“Hemos estado trayendo gente a estos negocios para que conozcan sus productos”, dijo Edgar Galicia, director ejecutivo de CABA. “Una forma organizada de hacer esto es creando un evento una vez al año que reúna a personas de todas partes y las haga seguir un mapa. Entonces, el tour nació para ayudar a las personas a sentirse bien al venir a este lugar y trabajar aquí”.

Galicia ve la comida como una señal de bienvenida para integrar a cualquiera, pero especialmente a los mexicanos, en el área, y en la sociedad estadounidense en general.

“Nuestra cultura es una de esas que es muy inclusiva”, dijo. “Aunque vivimos diferentes obstáculos en México, la cultura mexicana es una de las más acogedoras y permite que cualquiera se integre, entonces no somos excluyentes de nadie. Así, nuestra comida ha sido un símbolo de bienvenida para todos. Los sabores son tan crujientes, alegres y deliciosos que a la gente le encanta la comida”.

Según Galicia, el recorrido está estructurado para que personas de todas las edades puedan disfrutar de la zona de forma segura. Las personas pueden usar bicicletas, scooters, vehículos, o caminar, dijo.

El boleto de $45 (dólares) les da a los visitantes acceso a más de 25 restaurantes y establecimientos de bebidas, junto con un brazalete de seguridad, un mapa del evento e información sobre los platos de la gira, según la información del evento. Galicia dijo que la CABA aún tiene que encontrar a alguien que pueda realizar cada parada del recorrido, por lo que se alienta a las personas a traer contenedores para llevar comida a casa.

Galicia invita a los miembros de la comunidad no sólo a ser parte del recorrido, sino también a seguir el mapa, disponible en el sitio web de CABA, y visitar los establecimientos que no pueden visitar durante el recorrido en otras épocas del año.

“Ven el 13 de agosto y sé parte de la fiesta”, dijo. “Sé parte de la celebración. Descubre qué es esta zona con tu mapa e intenta ver cuántos de los más de 25 platos puedes disfrutar”.

Para boletos o más información, visite https://www.theflavorsofcentraltour.com/.