Safely celebrating Father’s Day

We’re celebrating yet another holiday in the shadow of a global pandemic. Sunday is Father’s Day. Whether we’re separated from Dad this year by distance or by the coronavirus, or we’re thrown together in lockdown, the circumstances challenge us to be creative in unique and alternative ways.

Start with personalized, meaningful well wishes. Instead of browsing the greeting card aisles and buying a card – for those of us that are cautiously venturing out –let Dad know how you feel about him in a handmade message. It doesn’t have to be on cardstock or construction paper. Inspired alternatives include wood, fabric, photo collages, a keepsake embroidery, ceramics, and stained glass. Use your imagination or search the Internet for ideas.

If an in-person get-together isn’t an option, organize a “virtual” party to celebrate Dad and show him that he’s appreciated. Zoom.com and HouseParty.com are viable video conferencing platforms. An advantage to using Zoom is that your virtual party can be recorded and viewed over and over for up to 30 days.

If Dad’s part of the household, start the day with a breakfast of his favorites – huevos rancheros breakfast tostados, pancakes, waffles, migas, fresh fruit, breakfast taquitos, bacon, quiche – whatever. Serve it elegantly on company china in the dining room or on paper plates outdoors.

Follow up with some board games, jigsaw puzzles, croquet, badminton, pick-up basketball or baseball – whatever Dad’s choices are. It’s an opportunity for valuable bonding and enjoying each other.

If Dad’s a beer or wine drinker, buy a variety of spirits and have a wine or beer tasting. If Dad’s got a sweet tooth, prepare a selection of his favorite confections.

Sign Dad up for an all-access pass to MasterClass.com. He can take online classes in cooking, design, gardening, photography, science and technology, writing and much more, or he can learn a language. It’s $15 a month, and the classes are taught by “the world’s greatest” in their respective fields.

If Dad’s a plant lover, give him a gift certificate to a nursery. If he’s homebound, and you can’t celebrate face-to-face because of the pandemic, buy him a plant or flower in an attractive pot. Another gift idea — BoomboxGifts.com assembles memory boxes of personal memorabilia and photos collected from loved ones around the world. Or how about a singing telegram. It usually costs under $100, and if Dad’s at home, the whole family, along with neighbors would be entertained, likewise if Dad’s sequestered in a retirement community. Plan a car parade. Invite family members to drive by Dad holding posters expressing love, gratitude and support.

This is a strange and extraordinary time, but it doesn’t prevent us from celebrating and thanking Dad. All we need is a little imagination and creativity while respecting Dad’s place possibly in the most at-risk population for coronavirus. The fathers in our lives are worth the effort, and now, more than ever, they need to be reminded.

Happy Father’s Day!

____________________________________________________________________

Celebrando el Día del Padre de forma segura

Celebraremos otro día festivo a la sombra de una pandemia mundial. El domingo es el día del padre. Ya sea que este año estemos separados de papá por la distancia o por el coronavirus, o que estemos encerrados juntos, las circunstancias nos desafían a ser creativos de maneras únicas y alternativas.

Comience con deseos sinceros y personalizados. En lugar de buscar en los pasillos de tarjetas de felicitación y comprar una tarjeta—para los que nos aventuramos afuera con cautela—deje que papá sepa cómo se siente sobre él en un mensaje hecho a mano. No tiene que estar en cartulina o papel de color. Las alternativas inspiradas incluyen madera, tela, collages fotográficos, un bordado de recuerdo, cerámica y vidrieras. Use su imaginación o busque ideas en Internet.

Si una reunión en persona no es una opción, organice una fiesta “virtual” para celebrar a papá y mostrarle que lo aprecia. Zoom.com y HouseParty.com son plataformas viables de videoconferencia. Una ventaja de usar Zoom es que su fiesta virtual se puede grabar y ver una y otra vez durante hasta 30 días.

Si papá es parte del hogar, comience el día con un desayuno de sus favoritos: huevos rancheros, tostados, panqueques, waffles, migas, fruta fresca, taquitos de desayuno, tocino, quiche, lo que sea. Sirva con elegancia en la porcelana en el comedor o en platos de papel al aire libre.

Continúe los festejos con algunos juegos de mesa, rompecabezas, croquet, bádminton, baloncesto o béisbol, sean cuales sean los favoritos de papá. Es una oportunidad para establecer lazos valiosos y disfrutar el uno del otro.

Si papá bebe cerveza o vino, compre una variedad de licores y disfrute de una degustación de vino o cerveza. Si papá es goloso, prepare una selección de sus dulces favoritos.

Inscriba a papá para obtener un pase de acceso total a MasterClass.com. Puede tomar clases en línea de cocina, diseño, jardinería, fotografía, ciencia y tecnología, escritura y mucho más, o puede aprender un idioma. Cuesta $15 al mes y las clases son impartidas por “los mejores del mundo” en sus respectivos campos.

Si papá es amante de las plantas, regálele un certificado de regalo a un vivero. Si está confinado en su hogar y no puede celebrarlo cara a cara debido a la pandemia, cómprele una planta o una flor en una maceta atractiva. Otra idea de regalo: BoomboxGifts.com reúne cajas de recuerdos personales y fotos recopiladas de seres queridos de todo el mundo. O qué tal un telegrama de canto. Por lo general, cuesta menos de $100, y si papá está en casa, toda la familia, junto con los vecinos, se entretendrán, del mismo modo si papá vive en una comunidad de retiro. Planea un desfile de autos. Invite a los miembros de la familia a que pasen junto a papá sosteniendo carteles que expresen amor, gratitud y apoyo.

Este es un momento extraño y extraordinario, pero no nos impide celebrar y agradecer a papá. Todo lo que necesitamos es un poco de imaginación y creatividad, respetando el lugar de papá, posiblemente en la población más expuesta al riesgo de coronavirus. Los padres en nuestras vidas merecen el esfuerzo, y ahora, más que nunca, deben ser recordados.

¡Feliz Día del Padre!