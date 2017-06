Hispanic business nominated to KC chamber’s Top 10 Small Business Award Program

Share

By Melissa Arroyo

For the first time since its beginning in 1986, the Greater Kansas City Chamber of Commerce has nominated a Hispanic business to its Top 10 Small Business Award Program.

The chamber bestowed the honor during the Mr. K Awards in early May. Paleterias Tropicana made the list, along with other local prominent businesses.

“We were very fortunate to be nominated,” business owner Jose Luis Valdez said. “We were not expecting this level of recognition.”

Paleterias Tropicana opened in 2004 on Southwest Boulevard to a positive, diverse turnout of customers. Over time, the business has grown and opened several area locations, and has received recognition from local- and state-level organizations such as the Hispanic Chamber of Commerce of Greater Kansas City and the state of Kansas. The business also has received ongoing media publicity among local business publications.

“In the beginning, you’re not thinking about the recognition or the expansion of the business,” Valdez said. “As you grow, you need to remember to give back – and if you can, invest it in the community, in the kids, in students, in churches or other communities in need. It speaks volumes … because it’s something that not every business can offer.”

According to Valdez, the process to receive the Greater Kansas City Chamber’s recognition involved an eight-month period, during which a judging panel analyzed a business’ financials, growth and community contributions.

“It was something that we worked hard for and that we all felt very proud of,” Valdez said. “From our employees to our customers who have supported us along the way and believed in our product (we’re thankful).”

Empresa hispana nominada al Top 10 de la Cámara KC

Por primera vez desde su inicio en 1986, la Cámara de Comercio de la Ciudad de Kansas ha nominado a una empresa hispana para su Programa de premios de 10 empresas más importantes.

La cámara concedió el honor durante los premios del Mr. K a principios de mayo. Paleterías Tropicana hizo la lista, junto con otros negocios prominentes locales.

“Tuvimos mucha suerte de ser nominados”, dijo el empresario José Luis Valdez. “No esperábamos este nivel de reconocimiento”.

Paleterías Tropicana abrió sus puertas en 2004 en Southwest Boulevard a un público diverso. Con el tiempo, el negocio ha crecido y abrió varias ubicaciones en el área, y ha recibido reconocimiento de organizaciones locales y estatales como la Cámara de Comercio Hispana de Greater Kansas City y el estado de Kansas. El negocio también ha recibido publicidad en los medios de comunicación entre las publicaciones de negocios locales.

“Al principio, no estaba pensando en el reconocimiento o la expansión del negocio”, dijo Valdez. “A medida de que crece el negocio, debes recordar en ayudar – y si puede, invertirlo en la comunidad, en los niños, en los estudiantes, en las iglesias u otras comunidades en necesidad… porque es algo que no todos los negocios pueden ofrecer “.

Según Valdez, el proceso para recibir el reconocimiento de la Cámara del Gran Kansas City involucró un período de ocho meses, durante el cual un jurado analizó las finanzas del negocio, el crecimiento y las contribuciones a la comunidad.

“Fue algo por lo que trabajamos duro y por el que todos nos sentimos muy orgullosos”, dijo Valdez. “Desde nuestros empleados hasta nuestros clientes que nos han apoyado en el camino y creyeron en nuestro producto (estamos agradecidos)”.