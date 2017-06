DAPA rescinded, but DACA program continues

Share

tweet

By Katherine Diaz

A program designed to protect millions of undocumented immigrants living in the United States has been rescinded.

In 2014, President Obama proposed the Deferred Action for Parents of Americans and Lawful Permanent Residents (DAPA) program as one of his immigration-related executive actions. However, on June 15, the Department of Homeland Security (DHS) officially rescinded the proposal. According to CNN Politics, “given President Donald Trump’s opposition to the program,” the DHS decided to cease its efforts in defending it in court.

Although DAPA didn’t go into effect, the DHS has agreed to continue supporting the Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) program. This program “protects roughly 750,000 undocumented immigrants who were brought to the U.S. illegally as children and know no other home,” according to CNN Politics.

For now, the Trump administration has no plans to eradicate the protections offered by DACA. Those who enrolled in the program initially in 2012 are eligible to renew every two years, and work permits won’t be terminated before their expiration dates. However, DACA’s future remains unclear.

“Cecilia Munoz, who led President Barack Obama’s domestic policy council and oversaw immigration policy for the White House, said, ‘It is unfortunate that their status is still temporary, and their peace of mind not complete,’ ” Michael D. Shear and Vivian Yee wrote in a story for The New York Times.

Fear of deportation has risen among undocumented immigrants since President Trump took office in January. However, as of this writing, there were no new laws to expedite the deportation of undocumented individuals.

DAPA fue revocado, pero el programa DACA continúa

Se ha revocado un programa diseñado para proteger a millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos.

En 2014, el presidente Obama propuso el programa de Acción Diferida para Padres de los Americanos y Residentes Permanentes Legales (DAPA) como una de sus acciones ejecutivas relacionadas con la inmigración. Sin embargo, el 15 de junio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rescindió de manera oficial la propuesta. De acuerdo con CNN Politics, “dada la oposición del presidente Donald Trump al programa”, el DHS decidió cesar sus esfuerzos en cuanto a la defensa en la Corte.

A pesar de que DAPA no entró en vigor, el DHS ha aceptado continuar apoyando el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia DACA). Este programa “protege a aproximadamente 750,000 inmigrantes indocumentados que fueron traídos ilegalmente a los Estados Unidos como niños y no conocen otro hogar”, de acuerdo con CNN Politics.

Por ahora, el gobierno de Trump no tiene planes de erradicar las protecciones ofrecidas por DACA. Aquellos que se inscribieron en el programa inicialmente en 2012 son elegibles para renovar cada dos años y los permisos de trabajo terminarán hasta su fecha de vencimiento. Sin embargo, el futuro de DACA no está claro.

“Cecilia Munoz, quien dirigió el consejo de política interna del presidente Barack Obama y supervisó la política de inmigración de la Casa Blanca, mencionó: “ Es lamentable que su estatus sea temporal y su tranquilidad no esté completa”, de acuerdo a la historia escrita por Michael D. Shear y Vivian Yee para The New York Times.

El miedo a la deportación ha aumentado entre los inmigrantes indocumentados desde que el presidente Trump asumió el cargo en enero. Sin embargo, al cierre de esta edición, no había nuevas leyes para agilizar la deportación de individuos indocumentados.