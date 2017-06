How to manage menopause

Share

tweet

Commentary by Chara

Coping with the symptoms of menopause can be difficult.

Doctors define menopause as the absence of menstrual periods for 12 months. It can start as early as 30 years old or as late as 60. Generally, menopause is caused by a natural decline of estrogen and progesterone; however, it also may be induced by a hysterectomy that removes the uterus, chemotherapy or radiation and ovarian insufficiency. Its symptoms include abnormal vaginal bleeding, hot flashes, vaginal and urinary symptoms, mood swings and body temperature changes. It can lead to complications that include osteoporosis, heart disease, urinary incontinence and weight gain.

To cope better with the symptoms of menopause, doctors suggest that women try the following tips:

*Eat healthy: Doctors suggest eating foods high in protein and/or fiber, including vegetables, seeds and nuts, to provide the body with enough nutrients and to maintain a healthy heart.

*Exercise regularly: A regular exercise schedule encourages the body to adapt to its new hormonal level. So get your body moving.

*Take vitamins and supplements: Doctors advise women to consume supplements with ample amounts of pycnogenol. Several studies show that this anti-oxidant is important in helping women manage their symptoms.

¿Cómo manejar la menopausia?

Lidiar con los síntomas de la menopausia puede ser difícil.

Los médicos definen la menopausia como la ausencia de períodos menstruales durante 12 meses. Puede comenzar tan pronto como a los 30 años o tan tarde como a los 60. En general, la menopausia es causada por la disminución natural de estrógeno y progesterona. Sin embargo, también puede ser inducida por una histerectomía que remueve el útero, la quimioterapia o la radiación y la insuficiencia ovárica. Sus síntomas incluyen sangrado vaginal anormal, bochornos, síntomas vaginales y urinarios, cambios de humor y cambios en la temperatura corporal. Puede conducir a complicaciones que incluyen osteoporosis, enfermedades del corazón, incontinencia urinaria y aumento de peso.

Para lidiar mejor con los síntomas de la menopausia, los médicos sugieren que las mujeres sigan los siguientes consejos:

* Coma sano: Los doctores sugieren comer alimentos ricos en proteínas y/o fibra, incluyendo verduras, semillas y frutos secos, para proporcionar al cuerpo suficientes nutrientes y mantener un corazón saludable.

* Ejercítese de manera regular: Un programa de ejercicio regular alienta al cuerpo a adaptarse a su nuevo nivel hormonal. Así que ponga a su cuerpo a moverse.

* Tomar vitaminas y suplementos: Los médicos aconsejan a las mujeres a consumir suplementos con cantidades amplias de pycnogenol. Varios estudios demuestran que este antioxidante es importante para ayudar a las mujeres a controlar sus síntomas.