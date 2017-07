Share

La nueva versión del Hombre Araña llegará a los cines españoles el próximo 07 de julio, pero todo el mundo está pensando ya en la segunda parte.

No sólo es el entusiasmo del público, el equipo de la película también ha comenzado a hablar sobre los temas que van a tratar en la secuela.

Tom Holland ha declarado en una entrevista con Collider que “lo más interesante sobre la vida de un hombre joven es su viaje de chico a hombre. Imagina ver ese viaje mientras tiene superpoderes. Es algo que me emociona explorar. Sé que Kevin [Feige] y el resto del equipo están entusiasmados por explorar[lo]”.

No es lo único que ha confirmado. Holland también ha revelado que empezará a trabajar en la segunda parte “a mediados de julio del año que viene”. Está planeado que Spider-Man: Homecoming 2 se estrene en 2019, después de Infinity War, por lo que Peter Parker tendrá tiempo de adaptarse a su nueva vida.

La nueva entrega del Universo Cinematográfico de Marvel se centra en la historia de un joven superhéroe que, tras formar parte -temporalmente- de los Vengadores tiene que regresar a su vida de adolescente normal. Este proceso de adaptación no será nada tranquilo, ya que tendrá que acabar con un nuevo villano que amenaza su vida y la de los que le rodean.

Además de Tom Holland, el reparto está compuesto por Michael Keaton, Marissa Tomei, Donald Glover, Jon Fraveau o Martin Starr.