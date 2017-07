Mexico takes bronze in Zhang Heng category of international competition

Share

tweet

A group of Mexican students took home some hardware from competing recently in the FIRST Global Challenge.

Held July 16-18 in Washington, D.C., the event was a competition designed to encourage young people worldwide to pursue interests in the fields of science, technology, engineering and mathematics (STEM). Participants had to develop a project to address an international problem: lack of access to clean water. According to the World Health Organization, more than 2 billion people worldwide drink contaminated water.

According to the FIRST website (http://first.global), teams representing more than 100 nations were divided “into two competing alliances, each alliance composed of three national teams.” Alliances were reconfigured for each match. The alliances were “tasked with accomplishing engineering tasks such as the storing of drinkable water, filtering of contaminated water and procuring of new sources (of) water,” FIRST stated on its website.

The competition awarded gold, silver and bronze medals in several categories, with a group of specialists in the STEM fields picking the medalists. The Mexican students received bronze medals in the Zhang Heng Award for Engineering Design category. Students from India took first, and students from Mali took second.

More than 160 high school students gathered for this year’s competition. The 2018 competition will take place in Mexico.

México se lleva el bronce en la categoría Zhang Heng de la competencia internacional

By Chara

Un grupo de estudiantes mexicanos se llevó a casa algo de hardware de competir recientemente en la Primer Olimpiada Mundial de Robótica, organizada por FIRST.

El evento se celebró del 16 al 18 de julio en Washington, DC, y fue una competencia diseñada para alentar a los jóvenes de todo el mundo a interesarse en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Los participantes tuvieron que desarrollar un proyecto que ayudará a solucionar un problema internacional: la falta de acceso a agua limpia. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 2,000 millones de personas en todo el mundo beben agua contaminada.

Según el sitio web de FIRST (http://first.global), los equipos que representan a más de 100 naciones se dividieron “en dos alianzas competidoras, cada alianza compuesta de tres equipos nacionales”. Las alianzas fueron cambiadas cada partido. Las alianzas estaban “encargadas de realizar tareas de ingeniería tales como el almacenamiento de agua potable, el filtrado de agua contaminada y la adquisición de nuevas fuentes de agua”, indicó FIRST en su sitio web.

El concurso otorgó medallas de oro, plata y bronce en varias categorías, con un grupo de especialistas en los campos STEM que escogían a los ganadores. Los estudiantes mexicanos recibieron medallas de bronce en el Premio Zhang Heng a la categoría de Diseño de Ingeniería. Los estudiantes de la India se llevaron el primer lugar y los estudiantes de Malí el segundo.

Más de 160 estudiantes de secundaria se reunieron para la competencia de este año. El concurso del 2018 se realizará en México.