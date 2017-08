Divorce less common in Latin America than in U.S.

Share

Analysis by Dermidio Juez-Perez

In the United States, divorce is common.

In Latin America, it’s not so common.

According to the American Psychological Association, 50 percent of U.S. marriages end in divorce. Generally, American couples aren’t ashamed about going through a divorce.

However, in Latin America, divorce is still considered something shameful to go through. That’s one reason divorce is less common there than in the United States. Another reason divorce is less common in Latin countries is because family unity is highly valued in Latin American culture. This sense of family unity is so strong for some couples that they might avoid getting divorced even when they’re in an abusive relationship.

Furthermore, not long ago, couples in Latin American countries were legally bound to stay together because divorces were illegal. The strong Catholic influence in Latin counties, particularly on their governments, shaped the laws. As a result, divorce remained illegal much longer there than in much of the world. Although Mexico legalized divorce in 1917, in other Latin countries, divorce wasn’t legalized until relatively recently. For instance, Brazil legalized it in 1977. Argentina legalized it in 1987.

Chile was among the last countries in the world to grant married couples the right to divorce. Divorce wasn’t legalized there until 2004. And under current law, a couple may divorce a year after separating, if both partners agree to split up. If one partner disagrees, a divorce is allowed after three years.

As of 2017, one city-state and one country forbid divorce. The city-state of Vatican City doesn’t allow divorce. The Republic of the Philippines also doesn’t allow divorce.

El divorcio es menos común en América Latina que en Estados Unidos.

En los Estados Unidos, el divorcio es común. Pero en América Latina, no es tan común.

Según la Asociación de Psicología Americana, el 50 por ciento de los matrimonios estadounidenses terminan en divorcio. En general, las parejas estadounidenses no se avergüenzan de pasar por un divorcio.

Sin embargo, en América Latina, el divorcio todavía se considera algo vergonzoso. Siendo esta una de las razones por la que el divorcio es menos común que en los Estados Unidos. Otra razón por la que el divorcio es menos común en los países latinos es porque la unidad familiar es altamente valorada en la cultura latinoamericana. Este sentido de unidad familiar es tan fuerte para algunas parejas que podrían evitar divorciarse incluso cuando están en una relación abusiva.

Además, no hace mucho tiempo atrás, las parejas de los países latinoamericanos estaban legalmente obligadas a permanecer juntas porque los divorcios eran ilegales. La fuerte influencia católica en los países latinos, particularmente en sus gobiernos, moldeó sus leyes. Como resultado, el divorcio permaneció ilegal mucho más tiempo allí que en gran parte del mundo. Aunque México legalizó el divorcio en 1917, en otros países latinos, el divorcio no se legalizó hasta hace relativamente poco tiempo. Por ejemplo, Brasil lo legalizó en 1977. Argentina lo legalizó en 1987.

Chile fue uno de los últimos países del mundo en otorgar a las parejas casadas el derecho al divorcio. El divorcio no fue legalizado allí hasta 2004. Y bajo la ley actual, una pareja puede divorciarse un año después de separarse, si ambos están de acuerdo en separarse. Si una uno no está de acuerdo, se permite el divorcio después de tres años.

Hoy en día solamente existen dos naciones que no permiten el divorcio; la ciudad-estado de Ciudad del Vaticano y la República de Filipinas.