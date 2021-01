Energy assistance programs available in Kansas and Missouri

By Angie Baldelomar

To help struggling customers manage their bills during the COVID-19 pandemic, Evergy is working to ensure customers are aware of bill payment assistance programs in Missouri and Kansas.

In Missouri, the Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP), a federally funded program that helps low-income households meet their immediate energy needs, is open for applications until March 31. Maria Lopez, lead customer affairs advisor at Evergy, said customers need not be past due or in danger of disconnection to apply.

“I think that’s a common misconception,” Lopez said. “As far as qualifications go, this is an income-based program, so you have to hit a certain threshold and not go over.”

That threshold is 135% of the federal poverty level – about $35,370 annually for a family of four before any tax deduction. Another requirement is that the person applying should be a U.S. citizen or permanent resident.

Missouri residents also can apply for winter crisis funding, which is available until May 31.

“That’s for customers who are past due and in danger or in threat of disconnect,” Lopez said. “Customers have access to this money, and the maximum amount they could receive is up to $800, so it’s a good chunk of money that’s available that I don’t think a lot of people are aware of.”

Applying for LIHEAP automatically enrolls applicants into winter crisis funding. Customers have until May 31 to access this funding if they are not past due when they first apply, Lopez said.

For more information on the program and to apply, visit www.evergy.com/financialassistance or www.mydss.mo.gov/energy-assistance.

In Kansas, the Low Income Energy Assistance Program (LIEAP) is the federally funded program offering energy assistance to low-income households opened until March 31. The income threshold for Kansas residents is 130% of the federal poverty level – roughly $34,060 annually for a family of four before taxes.

“I would say the main thing is with Kansas, (applicants) have the option to determine where they want their benefit to go to; it can go all to pay (the) gas bill or electric, or even split it between the two bills,” Lopez said.

For more information about LIEAP or to apply, visit the Kansas Department for Children and Families Energy Assistance website at www.dcf.ks.gov.

Lopez lastly emphasizes that people must fill out the application completely, whether they are in Kansas or Missouri.

“The number one thing …, why people would either get denied or the process takes a while, is due to an incomplete application, people not providing the necessary documents that are required or not signing the application … that end up causing a delay in the process,” she said.

A completed application filled out correctly and providing all supporting documentation can take about 30 days to get processed.

Programas de asistencia energética disponibles en Kansas y Missouri

Para ayudar a los clientes con dificultades al pagar sus facturas durante la pandemia de COVID-19, Evergy está trabajando para garantizar que los clientes conozcan los programas de asistencia para el pago de facturas en Missouri y Kansas.

En Missouri, el Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP, por sus siglas en inglés), un programa financiado con fondos federales que ayuda a los hogares de bajos ingresos a satisfacer sus necesidades energéticas inmediatas, está abierto para solicitudes hasta el 31 de marzo.

María López, asesora principal de asuntos del cliente en Evergy, dijo que los clientes no tienen que tener facturas pendientes por pagar o en peligro de desconexión para aplicar.

“Creo que es un error común”, dijo López. “En lo que respecta a las calificaciones, este es un programa basado en los ingresos, por lo que debe alcanzar un cierto umbral y no pasarlo”.

Ese umbral es el 135% del nivel federal de pobreza, alrededor de $35,370 al año para una familia de cuatro antes de cualquier deducción de impuestos. Otro requisito es que la persona que presenta la solicitud debe ser ciudadano. .estadounidense o residente permanente.

Los residentes de Missouri también pueden solicitar fondos para crisis de invierno, que están disponibles hasta el 31 de mayo.

“Eso es para los clientes que están atrasados y en peligro o en peligro de desconexión”, dijo López. “Los clientes tienen acceso a este dinero y la cantidad máxima que podrían recibir es de hasta $800, por lo que es una buena cantidad de dinero disponible que no creo que mucha gente sepa”.

La solicitud de LIHEAP inscribe automáticamente a los solicitantes para recibir los fondos de crisis de invierno. Los clientes tienen hasta el 31 de mayo para acceder a estos fondos si no tienen facturas pendientes cuando solicitan por primera vez, dijo López.

Para obtener más información sobre el programa y postularse, visite www.evergy.com/financialassistance o www.mydss.mo.gov/energy-assistance.

En Kansas, el Programa de Asistencia Energética para Bajos Ingresos (LIEAP, por sus siglas en inglés) es el programa financiado con fondos federales que ofrece asistencia energética a hogares de bajos ingresos abierto hasta el 31 de marzo. El umbral de ingresos para los residentes de Kansas es el 130% del nivel federal de pobreza, aproximadamente $34,060 anuales para un familia de cuatro antes de impuestos.

“Yo diría que lo principal es que con Kansas, (los solicitantes) tienen la opción de determinar a dónde quieren que vaya su beneficio; puede ir todo para pagar (la) factura de gas o electricidad, o incluso dividirlo entre las dos facturas”, dijo López.

Para obtener más información sobre LIEAP o para presentar una solicitud, visite el sitio web de Asistencia energética del Departamento para Niños y Familias de Kansas en www.dcf.ks.gov.

López, por último, enfatiza que las personas deben completar la solicitud por completo, ya sea que se encuentren en Kansas o Missouri.

“La cosa número uno…, por la cual la gente sería denegada o el proceso toma más tiempo, es debido a una solicitud incompleta, personas que no proporcionan los documentos necesarios que se requieren o no firman la solicitud…, lo que termina causando un retraso en la proceso”, dijo.

Una solicitud completada correctamente y que proporciona toda la documentación de respaldo puede tardar unos 30 días en procesarse.