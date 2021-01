WhatsApp updates its policy privacy

By Chara

WhatsApp has changed its privacy policy.

With the change, WhatsApp – a messenger system that Facebook Inc. has owned since 2014 – can share data it collects about users with the rest of the Facebook network.

“WhatsApp works and shares information with the other Facebook companies to receive services like infrastructure, technology and systems that help us provide and improve WhatsApp, and to keep WhatsApp and the other Facebook companies safe and secure,” a statement about the policy change read. “When we receive services from the Facebook companies, the information we share with them is used to help WhatsApp in accordance with our instructions.”

Adam Mosseri – chief of Instagram, another Facebook-owned property – tweeted that WhatsApp does not violate anyone’s privacy and that the policy does not affect messages with friends or family.

According to Statista, there are more than 68 million WhatsApp users in the United States alone. However, that number might dip significantly soon. Concerned about the new policy, many consumers are switching from WhatsApp to the Telegram or Signal messenger systems, Forbes and other media outlets are reporting.

“Telegram surpassed 500 million active users. 25 million new users joined in the last 72 hours: 38% came from Asia, 27% from Europe, 21% from Latin America and 8% from MENA (Middle East and North Africa),” Telegram stated on its official Twitter feed.

Jorge Ramirez is among those WhatsApp consumers who plan to continue using the app.

“We are already using Facebook, Instagram and other social media,” Ramirez said. “I don’t see the difference. I think we are already being tracked and … (not) using WhatsApp won’t make a difference.”

Programas de asistencia energética disponibles en Kansas y Missouri

Para ayudar a los clientes con dificultades al pagar sus facturas durante la pandemia de COVID-19, Evergy está trabajando para garantizar que los clientes conozcan los programas de asistencia para el pago de facturas en Missouri y Kansas.

En Missouri, el Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP, por sus siglas en inglés), un programa financiado con fondos federales que ayuda a los hogares de bajos ingresos a satisfacer sus necesidades energéticas inmediatas, está abierto para solicitudes hasta el 31 de marzo.

María López, asesora principal de asuntos del cliente en Evergy, dijo que los clientes no tienen que tener facturas pendientes por pagar o en peligro de desconexión para aplicar.

“Creo que es un error común”, dijo López. “En lo que respecta a las calificaciones, este es un programa basado en los ingresos, por lo que debe alcanzar un cierto umbral y no pasarlo”.

Ese umbral es el 135% del nivel federal de pobreza, alrededor de $35,370 al año para una familia de cuatro antes de cualquier deducción de impuestos. Otro requisito es que la persona que presenta la solicitud debe ser ciudadano. .estadounidense o residente permanente.

Los residentes de Missouri también pueden solicitar fondos para crisis de invierno, que están disponibles hasta el 31 de mayo.

“Eso es para los clientes que están atrasados y en peligro o en peligro de desconexión”, dijo López. “Los clientes tienen acceso a este dinero y la cantidad máxima que podrían recibir es de hasta $800, por lo que es una buena cantidad de dinero disponible que no creo que mucha gente sepa”.

La solicitud de LIHEAP inscribe automáticamente a los solicitantes para recibir los fondos de crisis de invierno. Los clientes tienen hasta el 31 de mayo para acceder a estos fondos si no tienen facturas pendientes cuando solicitan por primera vez, dijo López.

Para obtener más información sobre el programa y postularse, visite www.evergy.com/financialassistance o www.mydss.mo.gov/energy-assistance.

En Kansas, el Programa de Asistencia Energética para Bajos Ingresos (LIEAP, por sus siglas en inglés) es el programa financiado con fondos federales que ofrece asistencia energética a hogares de bajos ingresos abierto hasta el 31 de marzo. El umbral de ingresos para los residentes de Kansas es el 130% del nivel federal de pobreza, aproximadamente $34,060 anuales para un familia de cuatro antes de impuestos.

“Yo diría que lo principal es que con Kansas, (los solicitantes) tienen la opción de determinar a dónde quieren que vaya su beneficio; puede ir todo para pagar (la) factura de gas o electricidad, o incluso dividirlo entre las dos facturas”, dijo López.

Para obtener más información sobre LIEAP o para presentar una solicitud, visite el sitio web de Asistencia energética del Departamento para Niños y Familias de Kansas en www.dcf.ks.gov.

López, por último, enfatiza que las personas deben completar la solicitud por completo, ya sea que se encuentren en Kansas o Missouri.

“La cosa número uno…, por la cual la gente sería denegada o el proceso toma más tiempo, es debido a una solicitud incompleta, personas que no proporcionan los documentos necesarios que se requieren o no firman la solicitud…, lo que termina causando un retraso en la proceso”, dijo.

Una solicitud completada correctamente y que proporciona toda la documentación de respaldo puede tardar unos 30 días en procesarse.