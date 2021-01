JoCo officials apologize after seniors wait in long lines, cold for COVID-19 shots

By Roberta Pardo

Johnson County, Kansas, health officials apologized after dozens of senior citizens had to wait in January weather in long lines to get the COVID-19 vaccine.

“I apologize on behalf of the county staff,” county manager Penny Postoak Ferguson said Tuesday (Jan. 26) during a Facebook Live presentation. “We care for the comfort and the safety of … especially vulnerable populations, … all that we serve. And we need to make improvements.”

On Tuesday morning, the county health department began vaccinating residents 80 and older at Okun Fieldhouse on Johnson Drive in Shawnee, a part of the Mid-American West Sports Complex. However, many people had to wait in freezing temperatures in long lines outside, as was reported by multiple local media outlets.

Dr. Sanmi Areola, director of the Johnson County Department of Health and Environment, acknowledged the lines during the Facebook event and apologized to residents. He also announced changes to fix the issue.

Starting Wednesday (Jan. 27), Areola promised more staff on hand to do the vaccinating, and more to handle the traffic outside the field house and the flow of people inside. They also are considering expanding the hours.

Areola offered a few suggestions for people coming to get the vaccine: Do not show up without an appointment, double-check the appointment time and date, and arrive close to it (10 to 15 minutes early should be fine). He also emphasized that they are vaccinating residents who are 80 or older.

“Right now, our focus is on residents who are 80 years or older,” Areola said. “So if you are younger than that, if you are 65, just give us a couple more weeks. When those opportunities open up, we will let you know. As we get more vaccine and we vaccinate more people, we will be able to get through all of those who are in the 65-and-plus category.”

For more information, call the county’s COVID-19 Hotline at 913-715-2819, available 8 a.m.-5 p.m., Monday-Friday; or visit jocogov.org/covid-19-vaccine.

Funcionarios de JoCo se disculpan después de que personas de la tercera edad esperaran en largas filas, a bajas temperaturas, por vacunas contra el COVID-19

Funcionarios de salud del condado de Johnson, Kansas, se disculparon después de que docenas de personas de la tercera edad tuvieran que esperar en largas filas durante el clima de enero para recibir la vacuna COVID-19.

“Pido disculpas en nombre del personal del condado”, dijo el martes (26 de enero) la administradora del condado Penny Postoak Ferguson durante una presentación en Facebook Live. “Nos preocupamos por la comodidad y la seguridad de … poblaciones especialmente vulnerables, … todo lo que servimos. Y necesitamos hacer mejoras”.

El martes por la mañana, el departamento de salud del condado comenzó a vacunar a los residentes de 80 años o más en Okun Fieldhouse en Johnson Drive en Shawnee, una parte del Complejo Deportivo Mid-American West. Sin embargo, muchas personas tuvieron que esperar en temperaturas bajo cero en largas filas afuera, como informaron varios medios de comunicación locales.

El Dr. Sanmi Areola, director del Departamento de Salud y Medio Ambiente del Condado de Johnson, reconoció las líneas durante el evento de Facebook y se disculpó con los residentes. También anunció cambios para solucionar el problema.

A partir del miércoles (27 de enero), Areola prometió más personal disponible para hacer las vacunas y más para manejar el tráfico fuera de la casa de campo y el flujo de personas dentro. También están considerando ampliar el horario.

Areola ofreció algunas sugerencias para las personas que vienen a recibir la vacuna: No se presente sin una cita, verifique la hora y la fecha de la cita y llegue cerca a la hora (10 a 15 minutos antes debería estar bien). También enfatizó que están vacunando a residentes de 80 años o más.

“En este momento, nuestro enfoque está en los residentes de 80 años o más”, dijo Areola. “Entonces, si eres más joven que eso, si tienes 65, solo denos un par de semanas más. Cuando se presenten esas oportunidades, se lo haremos saber. A medida que obtengamos más vacunas y vacunemos a más personas, podremos llegar a todos los que están en la categoría de 65 años o más”.

Para obtener más información, llame a la línea directa COVID-19 del condado al 913-715-2819, disponible de 8 a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes; o visite jocogov.org/covid-19-vaccine.