By Roberta Pardo

Pope Francis issued the most extensive revision to Catholic Church law in four decades on Tuesday (June 1), insisting that bishops take action against clerics who abuse minors and vulnerable adults, commit fraud or attempt to ordain women.

In the works since 2009, the revision involves all of Section 6 of the church’s Code of Canon Law, a seven-book code of about 1,750 articles. It replaces the code approved by Pope John Paul II in 1983 and will take effect on Dec. 8.

After handling scandals secretively with murky decision-making and treating sexual relationships between priests and consenting adults as sinful but not a crime, the revisions reflect a new understanding in the church that abuse of power is an underlying cause of sexual abuse.

The revised section introduces new categories and clearer, more specific language in an attempt to give bishops less wiggle room. For example, it explicitly criminalizes the sexual abuse of adults by priests who abuse their authority.

The new section was expanded to include crimes such as “grooming” of minors or vulnerable adults for sexual abuse and possessing child pornography. It also includes the possible defrocking of clerics who use “threats or abuse of his authority” to force someone to have sexual relations.

Lay persons in positions of responsibility in the church and found guilty of sexual abuse of minors or vulnerable adults also can be punished by the church, as well as by civil authorities.

In a separate accompanying document, the pope reminded bishops that they were responsible for following the letter of the law.

El Papa endurece las leyes de la Iglesia sobre el abuso sexual

El Papa Francisco emitió la revisión más extensa de la ley de la Iglesia Católica en cuatro décadas el martes (1 de junio), insistiendo en que los obispos tomen medidas contra los clérigos que abusan de menores y adultos vulnerables, cometen fraude o intentan ordenar mujeres.

En progreso desde 2009, la revisión involucra toda la Sección 6 del Código de Derecho Canónico de la iglesia, un código de siete libros de aproximadamente 1.750 artículos. Reemplaza el código aprobado por el Papa Juan Pablo II en 1983 y entrará en vigencia el 8 de diciembre.

Después de manejar los escándalos en secreto con la toma de decisiones turbias y tratar las relaciones sexuales entre sacerdotes y adultos que consienten como pecaminosas pero no un crimen, las revisiones reflejan una nueva comprensión en la iglesia de que el abuso de poder es una causa subyacente del abuso sexual.

La sección revisada introduce nuevas categorías y un lenguaje más claro y específico en un intento de dar a los obispos menos margen de maniobra. Por ejemplo, criminaliza explícitamente el abuso sexual de adultos por parte de sacerdotes que abusan de su autoridad.

La nueva sección se amplió para incluir delitos como el “grooming” de menores o adultos vulnerables por abuso sexual y posesión de pornografía infantil. También incluye la posible destitución de clérigos que utilicen “amenazas o abuso de su autoridad” para obligar a alguien a tener relaciones sexuales.

Las personas laicas en puestos de responsabilidad en la iglesia y declaradas culpables de abuso sexual de menores o adultos vulnerables también pueden ser castigadas por la iglesia, así como por las autoridades civiles.

En un documento adjunto separado, el Papa recordó a los obispos que eran responsables de seguir la letra de la ley.