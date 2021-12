Hablando con la Abogada Jessica Piedra: U Visa Applicants – Good News!

We all know Immigration-related cases can take a while, especially after the pandemic. Have you heard about the U Visa? This is a non-immigrant application that allows crime victims to legally live and work in the United States. This is a great option as it increases their opportunities to stay in the US.

However, it is a very long process. Previously, it would take five to six years to obtain a work permit for applicants, and nine years to get the visa officially approved.

But we have some good news! President Biden announced recently that the government will be reviewing the pending applications to issue a new work permit named the “Bona Fide Determination”.

With this benefit, applicants will get a 4-year work permit approximately one year after they apply. They will be able to work and provide for their families, get a driver’s license, a Social Security Number, and will not have to worry about deportation.

How to get the work permit?

Your lawyer submits your application with a letter from the main victim explaining the facts.

Complete the fingerprints appointment at USCIS

Stay in contact with your lawyer – she will receive the work permit at her office!

More good news? You can now add your spouse into your case after it is filled. Previous regulations suggested that they could only be incorporated at the beginning of the process. Now, if you get married after your application is sent, you can both enjoy the new benefits of the U Visa!

If you consider that this information is too complex, or need help with your current immigration case, give us a call at 816-895-6363 as soon as you can!

¡Buenas noticias para los aplicantes a la Visa U!

Todos sabemos que los casos de inmigración pueden tardar, especialmente después de la pandemia. Pero, ¿has oído hablar de la Visa U? Se trata de una solicitud migratoria que permite a las víctimas de delitos a vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Esta es una gran opción, ya que aumenta sus oportunidades de permanecer en el país.

Sin embargo, es un proceso muy largo. Los solicitantes tardan entre cinco y seis años en obtener el permiso de trabajo, y nueve años en conseguir la aprobación del visado oficial. ¡Pero tenemos buenas noticias! El presidente Biden anunció recientemente que revisarán las solicitudes actuales para incluir un nuevo permiso de trabajo llamado “Determinación de buena fe”.

Con este beneficio, como un año después de su solicitud, los solicitantes podrían obtener un permiso de trabajo de cuatro años. Podrán trabajar y mantener a sus familias, obtener una licencia de conducir, un número de seguro social y no tendrán que preocuparse por la deportación.

¿Cómo obtener el Permiso de Trabajo?

Su abogada envía su aplicación con una carta de la víctima principal explicando los hechos.

Asistir a la cita de huellas digitales en USCIS.

Queda en contacto con su abogada – Ella va recibir su permiso de trabajo en su oficina!

¿Más buenas noticias? Si eres la víctima principal, ahora ya puedes incorporar a su nuevo cónyuge a su caso después de que este sea presentado. De acuerdo a regulaciones anteriores, solo se podían incorporar al inicio del proceso. Ahora, si se casa después de que su solicitud sea aprobada, ¡ambos pueden disfrutar de los nuevos beneficios de la Visa U!

Si consideras que esta información es muy compleja, o necesitas ayuda con tu caso de inmigración actual, ¡llámanos al 816-895-6363 lo antes posible!