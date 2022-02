KC BizFest opens applications for mentors

By Chara

The application process for mentors for KC BizFest 2022 is open.

KC BizFest, an annual event focused on teaching high school juniors and seniors about entrepreneurship, is scheduled for Feb. 16-19. The application deadline for students to participate was Dec. 13, 2021.

“During a four-day intensive training period, KC BizFest focuses on helping students turn hobbies and skills into profit-making ventures, establish entrepreneurial and leadership goals, create plans for business and life, and become effective leaders and team players,” information on the Greater Kansas City Hispanic Collaborative website states.

Specifically, students will work on such skills as networking, identifying investment opportunities and public speaking.

“By attending KC BizFest, students gain entrepreneurial experience, economic literacy, improved skills in math, reading, writing and verbal communication and they gain workforce readiness,” information on the Kansas City Power & Light District website states. “During the event, students have access to adult mentors, who help them create feasible business plans.”

Contest winners will receive scholarship dollars applicable to a college or university of their choice. Other participants will have the opportunity to apply for scholarships at such schools as Johnson County (Kansas) Community College, Donnelly College, the University of Missouri-Kansas City and the University of Kansas.

For more information about KC BizFest, call the Greater Kansas City Hispanic Collaborative at (816) 472-6767. To apply for BizFest as a mentor, sign up at https://www.signupgenius.com/go/10C0C44ABA723AAF5C43-mentor.

KC BizFest abre aplicaciones para mentores

El proceso de aplicación para mentores para el KC BizFest 2022 está abierto.

KC BizFest, un evento anual centrado en enseñar a los estudiantes de tercer y cuarto año de secundaria sobre el espíritu empresarial, está programado del 16 al 19 de febrero. La fecha límite de solicitud para que los estudiantes participen fue el 13 de diciembre de 2021.

“Durante un período de capacitación intensivo de cuatro días, KC BizFest se enfoca en ayudar a los estudiantes a convertir pasatiempos y habilidades en empresas rentables, establecer objetivos empresariales y de liderazgo, crear planes para los negocios y la vida, y convertirse en líderes efectivos y jugadores de equipo”, afirma el sitio web de Greater Kansas City Hispanic Collaborative.

Específicamente, los estudiantes trabajarán en habilidades como la creación de redes, la identificación de oportunidades de inversión y hablar en público.

“Al asistir a KC BizFest, los estudiantes adquieren experiencia empresarial, alfabetización económica, habilidades mejoradas en matemáticas, lectura, escritura y comunicación verbal y obtienen preparación para la fuerza laboral”, dice la información en el sitio web del Distrito de Energía y Luz de Kansas City. “Durante el evento, los estudiantes tienen acceso a mentores adultos, quienes los ayudan a crear planes de negocios factibles”.

Los ganadores del concurso recibirán dólares de becas aplicables a un colegio o universidad de su elección. Otros participantes tendrán la oportunidad de solicitar becas en escuelas como Johnson County (Kansas) Community College, Donnelly College, la Universidad de Missouri-Kansas City y la Universidad de Kansas.

Para obtener más información sobre KC BizFest, llame a Greater Kansas City Hispanic Collaborative al (816) 472-6767. Para solicitar BizFest como mentor, regístrese en https://www.signupgenius.com/go/10C0C44ABA723AAF5C43-mentor.