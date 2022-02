NEDA launches eating disorder awareness campaign

By Chara

Over the past few years, the number of people with eating disorders has increased.

According to the National Eating Disorders Association (NEDA), roughly 30 million Americans (10 million men, 20 million women) will have an eating disorder at some point in life.

To help fight such statistics, the NEDA is promoting NEDAAwareness Week. The week got underway Monday (Feb. 21) and will conclude Sunday (Feb. 27), the NEDA’s website states.

Some of the most common eating disorders include anorexia nervosa, binge eating disorder and bulimia nervosa. Symptoms of an eating disorder tend to vary by type of disorder. Medical experts, however, advise there are some recognizable signs. They include excessive exercise, weight fluctuations, sleep issues, irregular menstrual cycles among women and withdrawing from activities.

Although it is unknown what causes eating disorders, MedlinePlus.gov states that “researchers believe that eating disorders are caused by a complex interaction of factors. These include genetic, biological, behavioral, psychological and social factors.”

Anyone who suspects that a loved one has an eating disorder is advised to support the person and avoid being judgmental. Treatments can include medicine, psychotherapy and nutrition counseling.

In moments of crisis, the NEDA has a helpline to assist with treatment. For more information, call or text 1-(800)-931-2237or visit https://www.nationaleatingdisorders.org/.

NEDA lanza campaña de concientización sobre los trastornos alimentarios

En los los últimos años ha aumentado el número de personas con trastornos alimentarios.

Según la Asociación Nacional de Trastornos de la Alimentación (NEDA, por sus siglas en inglés), aproximadamente 30 millones de estadounidenses (10 millones de hombres, 20 millones de mujeres) tendrán un trastorno alimentario en algún momento de la vida.

Para ayudar a combatir tales estadísticas, la NEDA está promoviendo la Semana de Concientización de NEDA. La semana comenzó el lunes (21 de febrero) y concluirá el domingo (27 de febrero), indica el sitio web de NEDA.

Algunos de los trastornos alimentarios más comunes incluyen la anorexia nerviosa, el trastorno por atracón y la bulimia nerviosa. Los síntomas de un trastorno alimentario tienden a variar según el tipo de trastorno. Los expertos médicos, sin embargo, advierten que hay algunos signos reconocibles. Incluyen ejercicio excesivo, fluctuaciones de peso, problemas para dormir, ciclos menstruales irregulares entre las mujeres y abstinencia de actividades.

Aunque se desconoce qué causa los trastornos alimentarios, MedlinePlus.gov afirma que “los investigadores creen que los trastornos alimentarios son causados por una interacción compleja de factores. Estos incluyen factores genéticos, biológicos, conductuales, psicológicos y sociales”.

Se recomienda a cualquier persona que sospeche que un ser querido tiene un trastorno alimentario que apoye a la persona y evite juzgarla. Los tratamientos pueden incluir medicamentos, psicoterapia y asesoramiento nutricional.

En momentos de crisis, la NEDA tiene una línea de ayuda para ayudar con el tratamiento. Para obtener más información, llame o envíe un mensaje de texto al 1-(800)-931-2237 o visite https://www.nationaleatingdisorders.org/.