Editorial: Women’s History Month

March is the month designated as Women’s History Month here in America since 1987. The 31-day celebration of women’s contributions to culture and society throughout history is finite in duration but not in ambition. The monthlong attention serves to invigorate permanent inclusion of women’s vital role in America in studies across the curriculum at all levels.

Each year, the National Women’s History Alliance (https://nationalwomenshistoryalliance.org/) selects a relevant theme for the observance. For 2022, the body chose “Providing Healing, Promoting Hope.” It encourages recognition of “the thousands of ways that women” have provided healing and hope throughout history. In their varied and pioneering personal and professional roles, they’ve eased suffering, discovered cures for diseases, listened, restored dignity, made decisions for personal and general welfare, advocated for compassionate treatment, mended divisions, healed wounds and found peaceful solutions.

Like all communities across the nation, our greater KC metro area has been able to boast an impressive panoply of such women since the beginning. Their names would fill volumes, but with limited space we can name a few. Our local canon of remarkable women includes the late Alice Berry Graham, a dentist and her sister, Katharine Berry Richardson, a surgeon who founded Children’s Mercy Hospital in 1887; Tatiana Dokoudovska who founded what became the Kansas City Ballet; Deanna Muñoz, Latino Arts Foundation CEO and founder; Rafaela “Lali” Garcia, a “Latino trailblazer,” who actively championed human and Latino rights until her death at age 93; Myra J. Christopher, longtime director of the Center for Practical Bioethics who advocated for compassionate treatments; Catholic Sisters Berta Sailer and the late Corita Bussanmas, fierce children’s champions who founded Operation Breakthrough; Jenny Mendez, a third-generation Mexican artist and Mattie Rhodes Center’s cultural arts director; Irene Caudillo, El Centro’s president and CEO; SuEllen Fried, a writer and anti-bullying prevention activist; and Nohemi Alvarez-Landa, a family nurse practitioner who promotes culturally and linguistically competent health education for Spanish-speaking patients. The pandemic’s dreadful conditions have produced a new generation of heroes, half or more of them, women. Their valiant stories will populate future Women’s History Month studies. We salute them.

And at the same time, we urge adults to take every opportunity to foster further examination of the inspiring lives of great women here and elsewhere. Their achievements can teach us so much.

Mes de la Historia de la Mujer

Marzo es el mes designado como el Mes de la Historia de la Mujer aquí en Estados Unidos desde 1987. La celebración de 31 días de las contribuciones de las mujeres a la cultura y la sociedad a lo largo de la historia tiene una duración finita pero no una ambición finita. La atención de un mes sirve para vigorizar la inclusión permanente del papel vital de las mujeres en Estados Unidos en los estudios en el plan de estudios en todos los niveles.

Cada año, la Alianza Nacional de Historia de la Mujer (https://nationalwomenshistoryalliance.org/) selecciona un tema relevante para la celebración. Para 2022, el organismo eligió “Proveer curación, promover esperanza”. Fomenta el reconocimiento de “las miles de formas en que las mujeres” han brindado curación y esperanza a lo largo de la historia. En sus roles personales y profesionales variados y pioneros, aliviaron el sufrimiento, descubrieron curas para enfermedades, escucharon, restauraron la dignidad, tomaron decisiones para el bienestar personal y general, abogaron por un trato compasivo, repararon divisiones, curaron heridas y encontraron soluciones pacíficas.

Al igual que todas las comunidades de la nación, nuestra área metropolitana de KC ha podido presumir de una panoplia impresionante de mujeres de este tipo desde el principio. Sus nombres llenarían volúmenes, pero con espacio limitado podemos nombrar algunos. Nuestro canon local de mujeres notables incluye a la fallecida Alice Berry Graham, dentista y su hermana, Katharine Berry Richardson, cirujana que fundó Children’s Mercy Hospital en 1887; Tatiana Dokoudovska, quien fundó lo que se convirtió en el Kansas City Ballet; Deanna Muñoz, CEO y fundadora de Latino Arts Foundation; Rafaela “Lali” García, una “pionera latina”, que defendió activamente los derechos humanos y de los latinos hasta su muerte a los 93 años; Myra J. Christopher, directora durante mucho tiempo del Centro de Bioética Práctica que abogó por tratamientos compasivos; las hermanas católicas Berta Sailer y la fallecida Corita Bussanmas, feroces campeonas de los niños que fundaron Operation Breakthrough; Jenny Méndez, artista mexicana de tercera generación y directora de artes culturales del Centro Mattie Rhodes; Irene Caudillo, presidenta y directora ejecutiva de El Centro; SuEllen Fried, escritora y activista contra la prevención del acoso escolar; y Nohemi Alvarez-Landa, una enfermera practicante familiar que promueve la educación de salud cultural y lingüísticamente competente para pacientes de habla hispana. Las terribles condiciones de la pandemia han producido una nueva generación de héroes, la mitad o más de ellos, mujeres. Sus valientes historias poblarán los futuros estudios del Mes de la Historia de la Mujer. Las saludamos.

Y, al mismo tiempo, instamos a los adultos a aprovechar cada oportunidad para fomentar un examen más profundo de las vidas inspiradoras de grandes mujeres aquí y en otros lugares. Sus logros pueden enseñarnos mucho.