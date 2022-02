Voces Consulares: #MiConsulado

This coming March 1, a new service for scheduling appointments, #MiConsulado, will begin operating at any of the 57 Mexican consulates in the United States and Canada. It will have a service capacity of 35,000 calls per day and 400 operators with working schedules from Monday to Sunday.

From Kansas City to Boise, Idaho, and from Leamington, Canada, to Albuquerque, New Mexico, thousands of people who get documents every day at the Mexican consulates in North America, will have at their disposal #MiConsulado to request appointments, free of charge and in an orderly and safe manner.

It is estimated that in the United States alone, Mexican consulates issue more than half a million documents each month, with the passport being the most requested one: just over 140,000 per month, according to recent statistics from the General Directorate of Consular Services of the Ministry of Foreign Affairs of Mexico.

The attention of each Mexican is a case that deserves guidance and personal attention. For this reason, the telephone or Internet appointment system helps to inform the requirements for a specific document and speeds up the visit to the consulate.

Announcing #MiConsulado at a conference in Mexico, the Secretary of Foreign Affairs, Marcelo Ebrard, said that this new service has the strategic objective of “meeting the demands of the Mexican community abroad and providing better access to services.”

You may request an appointment by calling 1 (424) 309-0009, Monday through Friday from 8 a.m. to 9 p.m., and from 9 a.m. to 6 p.m. on Saturdays, Sundays and holidays. Or if you prefer, through the new website: https://citas.sre.gob.mx/

Therefore, beginning March 1, the telephone numbers 1-877-6394835 (1-877-Mexitel) and 01-800-6394835 (800-Mexitel), as well as the page mexitel.sre.gob.mx, will no longer be available.

“We are ready to serve you in the best way possible,” said the Director General of Consular Services, Jaime Vázquez Bracho, who explained that the #MiConsulado operators have received training to provide adequate service to those who contact the call center to request appointments in consulates in the United States and Canada.

The 57 Mexican consulates in the United States and Canada serve an estimated potential population of 36.5 million Mexican people or of Mexican origin.

The consular network continues to be modernized to improve the quality and availability of our services.

