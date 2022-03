Editorial: “Naturalize 2 Million by 2022”

There’s a lot a stake in the mid-term elections Nov. 8. All 435 U.S. House seats and 35 of 100 U.S. Senate seats are up for grabs. Kansas and 35 other states will elect a governor. Open seats in other state executive offices, state legislatures, boards of education and regents, state supreme and appellate courts and more will be on ballots in several states. Various local jurisdictions nationwide will elect municipal officials and approve local and statewide ballot measures.

The presidential election in 2020 drew more Americans than any election in 120 years, according to data recorded by several national organizations, including the Census Bureau and Pew Research. Two-thirds – 66.8 percent — of America’s voting-eligible population cast a ballot. Kansans broke a 40-year record; 67.5 percent of voters went to the polls.

Voter turnout in midterm elections typically drops. But this year, America’s political parties could contribute to shattering all previous records.

There’s a vigorous push nationwide to grease the skids for two million legal immigrant residents to become naturalized citizens by year’s end. The all-out campaign is supported by 50-plus unrelated groups. Among them are labor unions, immigrant and refugee advocacy coalitions, business organizations, industry and trade associations, faith leaders, religious groups and more. Their efforts include helping eligible immigrants through the naturalization process and providing educational materials and resources.

The U.S. is home to some nine million legal residents and green card holders. They include skilled and unskilled laborers, as well as professionals in business, education, health, science and technology.

Having these resident immigrant workers helps mightily to relieve America’s worsening labor crisis. Across industries, businesses are struggling to find and retain skilled and unskilled workers as well as professionals.

There’s a shortage of dock workers at America’s ports to unload ships and a shortage of truck drivers to pick up and deliver cargo. It’s further straining an already critical supply chain crisis.

Security experts warn of a growing scarcity of cybersecurity professionals. America’s school districts are desperate for teachers, classroom paraprofessionals, support staff and school bus drivers. Hospitals, clinics, homes and other institutions are scrambling to fill swelling numbers of nursing vacancies.

There are barely enough large- and small-animal veterinarians to meet current demand for pet and food animal medical care. And by 2030, the lack of veterinarians could leave 75 million pets without care, experts warn.

The tantalizing corollary to the “Naturalize 2 Million by 2022!” campaign is this. In a midterm election when turnout is traditionally low, the influx of two million new voters could be a boon for candidates and causes on ballot initiatives.

“¡Naturalizar 2 millones para 2022!”

Hay mucho en juego en las elecciones intermedias del 8 de noviembre. Los 435 escaños de la Cámara de Representantes del país y 35 de los 100 escaños del Senado están en juego. Kansas y otros 35 estados elegirán un gobernador. Los escaños abiertos en otras oficinas ejecutivas estatales, legislaturas estatales, juntas de educación y regentes, tribunales supremos y de apelación estatales y más estarán en las boletas electorales en varios estados. Varias jurisdicciones locales en todo el país elegirán funcionarios municipales y aprobarán medidas electorales locales y estatales.

La elección presidencial del 2020 atrajo a más estadounidenses que cualquier otra elección en 120 años, según datos registrados por varias organizaciones nacionales, incluida la Oficina del Censo y Pew Research. Dos tercios, el 66,8 por ciento, de la población elegible para votar de Estados Unidos emitió su voto. Kansas rompió un récord de 40 años: el 67,5 por ciento de los votantes acudió a las urnas.

La participación electoral en las elecciones intermedias suele caer. Pero este año, los partidos políticos de Estados Unidos podrían contribuir a romper todos los récords anteriores.

Hay un vigoroso impulso en todo el país para engrasar los patines para que dos millones de residentes inmigrantes legales se conviertan en ciudadanos naturalizados para fin de año. La campaña total cuenta con el apoyo de más de 50 grupos no relacionados. Entre ellos se encuentran sindicatos, coaliciones de defensa de inmigrantes y refugiados, organizaciones empresariales, asociaciones industriales y comerciales, líderes religiosos, grupos religiosos y más. Sus esfuerzos incluyen ayudar a los inmigrantes elegibles a través del proceso de naturalización y proporcionar materiales y recursos educativos.

Estados Unidos es el hogar de unos nueve millones de residentes legales y portadores de tarjetas verdes. Incluyen trabajadores calificados y no calificados, así como profesionales en negocios, educación, salud, ciencia y tecnología.

Tener estos trabajadores inmigrantes residentes ayuda enormemente a aliviar el empeoramiento de la crisis laboral de Estados Unidos. En todas las industrias, las empresas luchan por encontrar y retener trabajadores calificados y no calificados, así como profesionales.

Hay escasez de trabajadores portuarios en los puertos de Estados Unidos para descargar barcos y escasez de camioneros para recoger y entregar la carga. Está tensando aún más una crisis de la cadena de suministro ya crítica.

Los expertos en seguridad advierten sobre una creciente escasez de profesionales de la ciberseguridad. Los distritos escolares de Estados Unidos están desesperados por maestros, auxiliares docentes, personal de apoyo y conductores de autobuses escolares. Los hospitales, clínicas, hogares y otras instituciones se esfuerzan por llenar un número cada vez mayor de vacantes de enfermería.

Apenas hay suficientes veterinarios de animales grandes y pequeños para satisfacer la demanda actual de atención médica para mascotas y animales de consumo. Y para 2030, la falta de veterinarios podría dejar sin atención a 75 millones de mascotas, advierten los expertos.

El tentador corolario de “¡Naturalizar 2 millones para 2022!” la campaña es esta. En una elección intermedia en la que la participación es tradicionalmente baja, la afluencia de dos millones de nuevos votantes podría ser una bendición para los candidatos y las causas en las iniciativas electorales.