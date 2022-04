LeBaron-Ramos Law Firm opens second office

LeBaron-Ramos hosts open house

By Chara

On March 18, the LeBaron-Ramos Law Firm hosted an open house at its Olathe, Kansas, location at 113 S. Kansas Ave.

Lawyers Denise Ramos and Danielle Wingfield hosted the ribbon-cutting event.

LeBaron-Ramos offers services in immigration, family, criminal and traffic law. In addition to the Olathe office, it has a location at 1505 Minnesota Ave. in Kansas City, Kansas.

LeBaron-Ramos is an office where you will find respect, honesty and empathy, said Gerardo Anchondo, Marketing and Social Media Manager. “If you are looking for an effective legal representation, that treats you well and gives you clear solutions, you should reach out,” Anchondo said.

For more information about the firm’s services, call (913) 202-6922 or send a message to their facebook Abogada Denise Ramos, Instagram Abogada Denise Ramos, twitter @abogadadenise.

Bufete LeBaron-Ramos inaugura segunda oficina

El 18 de marzo, el bufete de abogados LeBaron-Ramos organizó una jornada de puertas abiertas en su ubicación de Olathe, Kansas, en 113 S. Kansas Ave.

Las abogadas Denise Ramos y Danielle Wingfield fueron las anfitrionas del evento de inauguración.

LeBaron-Ramos ofrece servicios en derecho migratorio, familiar, penal y de tránsito. Además de la oficina de Olathe, tiene una ubicación en 1505 Minnesota Ave. en Kansas City, Kansas.

LeBaron-Ramos es “una oficina donde encontrarás respeto, honestidad y empatía”, dijo Gerardo Anchondo, gerente de marketing y redes sociales.

“Si está buscando una representación legal efectiva, que lo trate bien y le brinde soluciones claras, debe comunicarse”, dijo Anchondo.

Para más información sobre los servicios de la firma, llame al (913) 202-6922 o envíe un mensaje a su Facebook Abogada Denise Ramos, Instagram Abogada Denise Ramos, o Twitter @abogadadenise.