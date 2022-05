Keeping Wyandotte County Healthy – UGPHD Offers Services for Everyone!

Springtime is here and summer is just around the corner – now is a great time to take advantage of the many health services offered by the Unified Government Public Health Department (UGPHD), so that everybody in the family is ready for a summer full of fun and healthy activities!

The UGPHD is located at 619 Ann Avenue in downtown KCK. The office can be reached at (913) 573-8855, from 8:30 a.m. to 5 p.m. Monday – Friday. Here are some of the services offered at UGPHD:

*Becoming a Mom® (BAM) prenatal classes

*Healthy Families Wyandotte – a comprehensive home visiting program for families, starting as early as pregnancy and continuing until your child turns three.

*WIC Nutrition services and benefits

*Breastfeeding Peer Counseling & Support Group (through WIC)

*Nutrition education

*Prenatal clinical care for people without insurance

*School-based health education

*Tuberculosis screening and treatment

*Pregnancy testing and counseling

*Birth control/contraception

*Well-women exams, including mammograms

*Breast and cervical cancer screening

*Youth Empowerment Services (Y.E.S) for Pregnant Teens

*Vaccinations:

— Childhood vaccinations

— Foreign travel vaccinations

— Teen and adult vaccinations (see more about COVID testing and vaccinations below)

*Laboratory:

— Commonly requested lab tests on a walk-in basis (on a sliding fee)

— Lab services for Health Department programs

*Sexually Transmitted Infections/HIV

— Counseling, testing and treatment

— PrEP (pre-exposure prophylaxis) for HIV prevention

UGPHD also offers communicable disease services, emergency preparedness & response, air quality programs, environmental inspections, community health initiatives, and much more! To make appointments for these services call the UGPHD at the main number, (913) 573-8855, from 8:30 a.m. to 5 p.m., Monday through Friday. For WIC services or services related to WIC (such as Breastfeeding Counseling & Support Group), call (913) 573-7620.

COVID-19 Vaccinations and Booster Shots Available

COVID-19 vaccinations, plus first and second booster shots are available at the Unified Government Public Health Department at 619 Ann Avenue. Same day appointments are also available. Call (913) 573-8815 to make an appointment. Please note new appointment hours:

*Monday, Tuesday, Wednesday and Friday: 9:00 a.m. — 4:30 p.m.

*Thursday 9:00 a.m. — 6:00 p.m.

If you need more information on second booster shots and who is eligible for them currently, visit WycoVaccines.org or call 3-1-1. The public can also find other vaccine locations by visiting vaccines.gov. Additional information about COVID-19 statistics, vaccines and testing can also be found at WycoVaccines.org.

Community Calendar

Here are details on upcoming events in our community:

*The Unified Government Public Health Department (UGPHD) is hosting African American Community Forward events every Monday through August 8th from 5-7 p.m. at the Quindaro Community Center. Free services including health screenings, COVID testing and vaccinations, nutritional information, family and financial planning and job training will be provided. Partner organizations include the Kansas Black Farmers Association, Reliance Credit Union, Donnelly College and Wyandotte County Workforce Partnership. For more information follow the UG Public Health Department at @UGHealthDept and click on “events”.

*Cross-Lines Community Outreach at 646 South 7th Street is providing free COVID testing and/or vaccinations every Monday through the end of May. Hours are Mondays from 8 a.m. to 1 p.m. Booster shots are available for those age 12 and older. No appointment needed. Now offering Rapid Antigen COVID testing in addition to PCR COVID testing.

Manteniendo saludable al condado de Wyandotte: ¡el UGPHD ofrece servicios para todos!

La primavera está aquí y el verano está a la vuelta de la esquina, ahora es un buen momento para aprovechar los múltiples servicios de salud que ofrece el Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD, por sus siglas en inglés), para que todos en la familia estén listos para un verano lleno de diversión y actividades sanas!

El UGPHD está ubicado en 619 Ann Avenue en el centro de KCK. Se puede comunicar con la oficina al (913) 573-8855, de 8:30 a.m. a 5 p.m. lunes a viernes. Estos son algunos de los servicios ofrecidos en el UGPHD:

*Clases prenatales Becoming a Mom® (BAM)

*Healthy Families Wyandotte: un programa integral de visitas domiciliarias para familias, que comienza desde el embarazo y continúa hasta que su hijo cumpla tres años.

*Servicios y beneficios de nutrición de WIC.

*Grupo de Apoyo y Consejería de Padres sobre Lactancia Materna (a través de WIC).

*Educación nutricional

*Atención clínica prenatal para personas sin seguro

*Educación para la salud en la escuela

*Detección y tratamiento de la tuberculosis

*Pruebas de embarazo y asesoramiento

*Control de la natalidad/anticoncepción

*Exámenes para mujeres sanas, incluidas mamografías

*Detección de cáncer de mama y de cuello uterino

*Servicios de Empoderamiento Juvenil (Y.E.S) para Adolescentes Embarazadas

*Vacunas:

— Vacunas infantiles

— Vacunas para viajes al extranjero

— Vacunas para adolescentes y adultos (vea más sobre las pruebas y vacunas de COVID a continuación)

*Laboratorio

— Pruebas de laboratorio comúnmente solicitadas sin cita previa (con una tarifa variable)

— Servicios de laboratorio para programas del Departamento de Salud

*Infecciones de transmisión sexual/VIH

— Asesoramiento, pruebas y tratamiento

— PrEP (profilaxis previa a la exposición) para la prevención del VIH

El UGPHD también ofrece servicios de enfermedades transmisibles, preparación y respuesta ante emergencias, programas de calidad del aire, inspecciones ambientales, iniciativas de salud comunitaria, ¡y mucho más! Para hacer citas para estos servicios llame al UGPHD al número principal, (913) 573-8855, de 8:30 am a 5 pm, de lunes a viernes. Para servicios de WIC o servicios relacionados con WIC (como el Grupo de apoyo y asesoramiento sobre lactancia materna), llame al (913) 573-7620.

Vacunas contra el COVID-19 y vacunas de refuerzo disponibles

Las vacunas contra el COVID-19, además de la primera y la segunda vacuna de refuerzo, están disponibles en el Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado en 619 Ann Avenue. Las citas para el mismo día también están disponibles. Llama al (913) 573-8815 para hacer una cita. Tenga en cuenta el nuevo horario de citas:

*Lunes, martes, miércoles y viernes: 9:00 a.m. — 4:30 p.m.

*Jueves 9:00 a.m. — 6:00 p.m.

Si necesita más información sobre las segundas vacunas de refuerzo y quién es elegible para recibirlas actualmente, visite WycoVaccines.org o llame al 3-1-1. El público también puede encontrar otras ubicaciones de vacunas visitando vacunas.gov. También se puede encontrar información adicional sobre estadísticas, vacunas y pruebas de COVID-19 en WycoVaccines.org.

Calendario de la comunidad

Aquí hay detalles sobre los próximos eventos en nuestra comunidad:

*El Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD, por sus siglas en inglés) está organizando eventos de la Comunidad Afroamericana de Adelante todos los lunes hasta el 8 de agosto de 5 a 7 p.m. en el Centro Comunitario de Quindaro. Se proporcionarán servicios gratuitos que incluyen exámenes de salud, pruebas y vacunas de COVID, información nutricional, planificación familiar y financiera y capacitación laboral. Las organizaciones asociadas incluyen la Asociación de Agricultores Negros de Kansas, Reliance Credit Union, Donnelly College y Wyandotte County Workforce Partnership. Para obtener más información, siga al Departamento de Salud Pública de la UG en @UGHealthDept y haga clic en “eventos”.

*Cross-Lines Community Outreach en 646 South 7th Street ofrece pruebas y/o vacunas gratuitas de COVID todos los lunes hasta finales de mayo. El horario es los lunes de 8 a 13 hs. Las vacunas de refuerzo están disponibles para personas mayores de 12 años. No se necesita cita. Ahora ofrecemos la prueba Rapid Antigen de COVID además de la prueba PCR de COVID.