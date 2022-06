Editorial: Voters face extra challenges

Registration deadlines for the August 2 primary elections in Missouri and Kansas are about a month away, July 6 and July 12, respectively, and this year, voters face a steep learning curve. State legislative and congressional district boundaries are redrawn with the U.S. Census, conducted every ten years. As a result of 2020 Census numbers, both states reconfigured jurisdictional maps resulting in new precinct boundaries and polling places and altered state House, Senate and Board of Education districts, and U.S. House districts. (Statewide elections that don’t depend on voting districts, such as ballot initiatives won’t be affected.)

The new maps go into effect immediately, impacting the primaries for U.S. Congressional representatives, state representatives and senators, and Board of Education members.

With candidate filing deadlines looming, local election officials are scrambling to adjust voter rolls, update ballots and educate voters about new boundaries and polling places.

Changes have prompted some candidates to withdraw from the campaign and others to regroup, facing altered constituencies. For instance, Missouri’s 5th Congressional District, currently represented by Emanuel Cleaver takes in much of Kansas City. It added Lee’s Summit and eastern Blue Springs, but lost the rural counties of Lafayette, Ray and Saline.

Across the river, Wyandotte County, formerly part of Kansas’s 3rd Congressional District with Johnson County and part of Miami County was split in two. Roughly half of Wyandotte north of I-70 is now in the 2nd Congressional District. Incumbents Sharice Davids and Jake LaTurner, respectively, represent the 3rd and 2nd districts.

County election boards in Kansas are preparing to send voters new polling place locations and precinct information, which should also soon be available online at the Kansas Voter Registration System Website (https://www.kdor.ks.gov/apps/voterreg/default.aspx). As of May 31, election officials in Missouri hadn’t announced a timeline for similarly updating voters.

At the risk of losing a voice in the upcoming primaries, voters have work to do. In addition to learning about candidates and issues, being an informed voter this time means discovering new precinct and polling place and verifying voter registration. At risk is the fundamental integrity of our representative democracy and our privilege to participate in it.

Los votantes enfrentan desafíos adicionales

Las fechas límite de registro para las elecciones primarias del 2 de agosto en Missouri y Kansas están a un mes de distancia, el 6 y el 12 de julio, respectivamente, y este año, los votantes enfrentan una curva de aprendizaje pronunciada. Los límites de los distritos legislativos y congresionales del estado se vuelven a trazar con el censo de EE.UU., que se lleva a cabo cada diez años. Como resultado de las cifras del censo de 2020, ambos estados reconfiguraron los mapas jurisdiccionales, lo que dio como resultado nuevos límites de precintos y lugares de votación, y alteró los distritos estatales de la Cámara, el Senado y la Junta de Educación, y los distritos de la Cámara de Representantes de EE.UU. (Las elecciones estatales que no dependen de los distritos electorales, como las iniciativas electorales, no se verán afectadas).

Los nuevos mapas entran en vigencia de inmediato y afectan las elecciones primarias para los representantes del Congreso de EE.UU., los representantes y senadores estatales y los miembros de la Junta de Educación.

Con los plazos de presentación de candidatos acercándose, los funcionarios electorales locales se esfuerzan por ajustar las listas de votantes, actualizar las boletas y educar a los votantes sobre los nuevos límites y lugares de votación.

Los cambios han llevado a algunos candidatos a retirarse de la campaña y otros a reagruparse, enfrentando distritos electorales alterados. Por ejemplo, el quinto distrito del Congreso de Missouri, actualmente representado por Emanuel Cleaver, abarca gran parte de Kansas City. Agregó Lee’s Summit y el este de Blue Springs, pero perdió los condados rurales de Lafayette, Ray y Saline.

Al otro lado del río, el condado de Wyandotte, que anteriormente formaba parte del 3er distrito del Congreso de Kansas con el condado de Johnson y parte del condado de Miami, se dividió en dos. Aproximadamente la mitad de Wyandotte al norte de la I-70 se encuentra ahora en el segundo distrito del Congreso. Los titulares Sharice Davids y Jake LaTurner, respectivamente, representan los distritos 3 y 2.

Las juntas electorales del condado de Kansas se están preparando para enviar a los votantes nuevas ubicaciones de los lugares de votación e información sobre los precintos, que pronto también estarán disponibles en línea en el sitio web del Sistema de Registro de Votantes de Kansas (https://www.kdor.ks.gov/apps/voterreg/default.aspx). Hasta el 31 de mayo, los funcionarios electorales de Missouri no habían anunciado un cronograma para actualizar de manera similar a los votantes.

A riesgo de perder la voz en las próximas primarias, los votantes tienen trabajo que hacer. Además de aprender sobre candidatos y temas, ser un votante informado esta vez significa descubrir nuevos precintos y lugares de votación y verificar el registro de votantes. En riesgo está la integridad fundamental de nuestra democracia representativa y nuestro privilegio de participar en ella.