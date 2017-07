New antibiotic developed to battle “superbugs”

Share

By Chara

A new antibiotic is being developed to fight “superbugs.”

Recently, several news outlets reported that scientists in the United States were creating a modified version of vancomycin, a drug that’s effective when treating the bacteria enterococci.

The Scripps Research Institute in San Diego has described it as a new drug that’s “magical in its strength.” But according to CNN, this drug is to be used as a last resort.

The modified version of vancomycin could be used to fight infections. And many scientists see it as a way to fight types of superbugs.

A study published in the journal Proceedings of the National Academy of Sciences states that the antibiotic makes it more difficult for bacteria to create resistance. It treats bacteria in three ways.

“Organisms just can’t simultaneously work to find a way around three independent mechanisms of action,” Dr. Andrew Edwards, a lecturer in molecular microbiology, was quoted by CNN as saying. “Even if they found a solution to one of those, the organisms would still be killed by the other two.”

The antibiotic isn’t yet for sale.

In related news, scientists from the University of Tubingen in Germany are developing a drug that originates from bacteria present in the human nose. Scientists think it might help to battle certain types of drug-resistant bacteria.

Se desarrolla nuevo antibiótico para combatir “superbacterias”

Se está desarrollando un nuevo antibiótico para combatir las “superbacterias”.

Recientemente, varios medios de comunicación informaron que los científicos en Estados Unidos estaban creando una versión modificada de la vancomicina, un fármaco que es eficaz al tratar las bacterias enterococcus.

El Instituto de Investigación Scripps de San Diego lo ha descrito como una nueva medicina que es “mágica en cuanto a su fuerza”. Pero según CNN, esta medicina debe ser usada como un último recurso.

La versión modificada de la vancomicina podría utilizarse para combatir las infecciones. Muchos científicos lo ven como una forma de combatir algunos tipos de superbacterias.

Un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences afirma que el antibiótico hace que sea más difícil para las bacterias el crear resistencia. Trata las bacterias de tres maneras.

“Los organismos no pueden trabajar simultáneamente para descubrir cómo funcionar en relación a tres mecanismos de acción independientes”, indicó Andrew Edwards, profesor de microbiología molecular, citado por CNN. “Incluso si encontraron una solución a uno de ellos, los organismos serían asesinados por los otros dos.”

El antibiótico todavía no está a la venta.

En noticias relacionadas, los científicos de la Universidad de Tubingen en Alemania están desarrollando una droga que se origina de las bacterias en la nariz humana. Los científicos piensan que podría ayudar a combatir ciertos tipos de bacterias resistentes a los medicamentos.