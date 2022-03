Sisters Poor of Jesus Christ celebrates 10 years in area

By Tere Siqueira

The Sisters Poor of Jesus Christ have an anniversary this year.

The international ministry – which has houses in North, Central and South America; Europe; and Africa, organizational information states – is celebrating 10 years of its presence in the United States with its first house in Kansas City, Kansas.

First, the community sisters arrived. Three years later, the friars arrived. Upon their arrival, the friars lived in Kansas City, Missouri, then moved to Kansas City, Kansas. Their Missouri home also functioned as a shelter for Kansas City area people in need.

A current friar is the Rev. Israel del Amor Crucificado, who has been a member of the fraternity for almost 14 years. Del Amor Crucificado, whose mission in the United States began in 2018, said the fraternity has permanently established a close relationship with the Hispanic community since arriving in Kansas City.

“The Latino community has a powerful faith,” he said. “We have a good relationship … (and) it’s nice to see that faith of the Latinos – that they still seek it. Many are also dedicated to helping others. They reach out to our community and are excited to help others. By connecting with us, they … (are) able to reach out to those who are suffering as well.”

Relieving suffering is a cornerstone of the Sisters Poor of Jesus Christ’s ministry. Specifically, the fraternity seeks to connect people with God by helping the poor by offering multiple community programs. They include one in which the group of consecrated and lay people meet on Tuesdays and Saturdays to distribute groceries and food to street people. Another program is Set Sobrious, a support group that meets Wednesdays at Blessed Sacrament Church in Kansas City, Kansas, to fight addictions.

Evangelization work also has been vital to establishing the fraternity in the community. Every Monday, the sisters celebrate holy hour. On Thursdays, the friars celebrate.

In addition, the Sisters Poor of Jesus Christ also offers a “Rescatame” (“Save Me”), a retreat for young people. Tickets for the next retreat, scheduled for April 23-24, are on sale.

The Sisters Poor of Jesus Christ’s house is open to all who want to visit, del Amor Crucificado said. On Tuesdays and Saturdays, there are meetings at the sisters’ house, with anyone who would like to participate welcome to attend. And people who need help are welcome to come to the house or call the fraternity, del Amor Crucificado said.

“We as (the) Poor of Jesus Christ want to … (give thanks for) all the help from the Hispanic community and ask them to pray for us, so that God will give us the grace to persevere in this mission,” he said. “If you want to know about this work with the poor, come and meet us and get to know this love of taking it to the people and being together with those who suffer.”

Besides their presence, people can support the Sisters Poor of Jesus Christ with their food and monetary donations. The sisters and friars also support themselves by baking cheesecakes to sell on Thursdays and rosaries.

The Sisters Poor of Jesus Christ’s home is located at 2226 Troup Ave. in Kansas City, Kansas. For more information or to donate, call (913) 808-2884 or visit www.sisterspoorofjesuschrist.com.

Las Hermanas Pobres de Jesucristo celebran 10 años

El ministerio internacional -que tiene casas en América del Norte, Central y del Sur; Europa y África, según la información de la organización- está celebrando 10 años de su presencia en los Estados Unidos con su primera casa en Kansas City, Kansas.

Primero llegaron las hermanas de la comunidad. Tres años después, llegaron los frailes. A su llegada, los frailes vivieron en Kansas City, Missouri, y luego se trasladaron a Kansas City, Kansas. Su casa de Missouri también funcionaba como refugio para las personas necesitadas del área de Kansas City.

Un fraile actual es Israel del Amor Crucificado, que es miembro de la fraternidad desde hace casi 14 años. Del Amor Crucificado, cuya misión en Estados Unidos comenzó en 2018, dijo que la fraternidad ha establecido permanentemente una estrecha relación con la comunidad hispana desde que llegó a Kansas City.

“La comunidad latina tiene una fe poderosa”, dijo. “Tenemos una buena relación y es bonito ver esa fé de los latinos: que la siguen buscando. Muchos también se dedican a ayudar a los demás. Se acercan a nuestra comunidad y les entusiasma ayudar a los demás. Al conectarse con nosotros, ellos… son capaces de llegar a los que están sufriendo también».

Aliviar el sufrimiento es una piedra angular del ministerio de las Hermanas Pobres de Jesucristo. En concreto, la fraternidad busca conectar a la gente con Dios ayudando a los pobres, ofreciendo múltiples programas comunitarios. Entre ellos, uno en el que el grupo de consagrados y laicos se reúne los martes y sábados para distribuir víveres y alimentos a la gente de la calle. Otro programa es Set Sobrious, un grupo de apoyo que se reúne los miércoles en la Iglesia del Santísimo Sacramento de Kansas City, Kansas, para luchar contra las adicciones.

La labor de evangelización también ha sido vital para establecer la fraternidad en la comunidad. Todos los lunes, las hermanas celebran la hora santa. Los jueves, es turno de los frailes.

Además, las Hermanas Pobres de Jesucristo ofrecen el retiro para jóvenes «Rescatame”. Las entradas para el próximo retiro, previsto para el 23 y 24 de abril, están a la venta.

La casa de las Hermanas Pobres de Jesucristo está abierta a todos los que quieran visitarla, dijo del Amor Crucificado. Los martes y los sábados se celebran reuniones en la casa de las hermanas, a las que puede asistir cualquier persona que quiera participar. Y las personas que necesiten ayuda pueden acudir a la casa o llamar a la fraternidad, dijo del Amor Crucificado.

“Nosotros como los Pobres de Jesucristo queremos… agradecer toda la ayuda de la comunidad hispana y pedirles que recen por nosotros, para que Dios nos dé la gracia de perseverar en esta misión», dijo. «Si quieren conocer este trabajo con los pobres, vengan a conocernos y conozcan este amor de llevarlo a la gente y estar junto a los que sufren».

Además de su presencia, la gente puede apoyar a las Hermanas Pobres de Jesucristo con alimentos y donaciones monetarias. Las hermanas y los frailes también se mantienen a sí mismos horneando pasteles de queso para venderlos los jueves y haciendo rosarios.

La casa de las Hermanas Pobres de Jesucristo se encuentra en el 2226 de la avenida Troup en Kansas City, Kansas. Para más información o para hacer donaciones, llame al (913) 808-2884 o visite www.sisterspoorofjesuschrist.com.