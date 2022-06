Summertime is here – and for many of us that means socializing and lots of fun activities like heading to the pool, family vacations or gatherings, cookouts and seeing friends and family. Before you and your family gather with loved ones or friends for these great summertime events, The Unified Government Public Health Department (UGPHD) has some news to help you be COVID safe this summer!

Booster Shots Now Available for Those 5 and Older

The UGPHD is now offering booster shots for children ages 5-11 years old who completed their primary series with the Pfizer-BioNTech vaccine at least 5 months ago. Remember, all COVID-19 vaccinations and booster shots are free of charge, regardless of the patient’s immigration or insurance status.

Who Else is Eligible for a Booster Shot?

In addition to children ages 5-11, COVID-19 booster shots are also available for people ages 12 and older. Here are more details:

If you received Pfizer-BioNTech vaccinations for your first 2 shots:

*Anyone 12 years and older is eligible for a booster.

*Get your first booster at least 5 months after completing your primary COVID-19 vaccination series.

*Either the Pfizer-BioNTech or Moderna boosters are preferred in most situations^

*Teens ages 12-17 years who originally got a Pfizer-BioNTech vaccine can ONLY get a Pfizer-BioNTech booster shot

If you received Moderna vaccinations for your first 2 shots:

*Everyone 18 years and older is eligible to receive a booster shot

*Get your first booster at least 5 months after completing your primary COVID-19 vaccination series.

*Either the Pfizer-BioNTech or Moderna boosters are preferred in most situations^

If you received the Johnson & Johnson vaccine initially (one dose):

*Everyone 18 years and older is eligible for a vaccine booster shot

*Get your booster shot at least 2 months after receiving your J&J COVID-19 vaccination.

*Either the Pfizer-BioNTech or Moderna boosters are preferred in most situations^

^Although mRNA vaccines are preferred, J&J/Janssen COVID-19 vaccine may be considered for booster shots in some situations.

Where To Get Booster Shots

Vaccinations plus first and second booster shots are available at the Unified Government Public Health Department at 619 Ann Avenue, by appointment only. Same day appointments are also available. Call

(913) 573-8815 to make an appointment. That appointment number is new – please make note of it!

Also, please note new appointment hours:

*Monday, Tuesday, Wednesday and Friday: 9:00 a.m. — 4:30 p.m.

*Thursday 9:00 a.m. — 6:00 p.m.

If you need more information on second booster shots and who is eligible for them currently, visit WycoVaccines.org or call 3-1-1. You can find other vaccine locations by visiting vaccines.gov. Additional information about COVID-19 statistics, vaccines and testing can also be found at WycoVaccines.org.

Keep a Mask Handy!

In addition to making sure you and your loved ones are up to date on vaccinations and booster shots, keep a mask handy to wear if you are indoors in an area with people you don’t live with. You can also check to see what the “COVID Community Level” is in any county across the U.S. by using this database provided by the Centers for Disease Control and Prevention: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/community-levels.html.

Community Calendar

Here are details on upcoming events in our community:

*Speaking of summer fun – free spray parks are now open in Wyandotte County! These free spray parks are open for everyone’s enjoyment daily from 9 a.m. until 9 p.m. until Labor Day (that’s September 5, 2022)! Find the free spray parks at these locations:

— Eisenhower Park (behind Eisenhower Middle School), at 2901 N. 72nd Street

— Heathwood Park, Parallel Parkway and N. 10th Street

— Pierson Park at 1800 S. 55th Street

*The UGPHD’s African American Community Forward Response is hosting ‘Dotte Day Community Fest on Saturday, June 25 at the Quindaro Community Center, located at 2726 Brown Avenue in KCK. This event features Motown tunes and a live broadcast by Hot Jamz 103.3, a free lunch, giveaways, free health screenings, job hunting assistance, free COVID testing and vaccinations and a lot more! The event runs noon to 3 p.m.

*The African American Community Forward Response also hosts community events every Monday through August 8th from 5-7 p.m. at the Quindaro Community Center. Free services including health screenings, COVID testing and vaccinations, nutritional information, family and financial planning and job training will be provided. Partner organizations include the Kansas Black Farmers Association, Reliance Credit Union, Donnelly College and Wyandotte County Workforce Partnership. For more information follow the UG Public Health Department at @UGHealthDept and click on “events”.

¡Protéjase del COVID este verano!

El verano está aquí, y para muchos de nosotros eso significa socializar y muchas actividades divertidas como ir a la piscina, vacaciones o reuniones familiares, comidas al aire libre y ver a amigos y familiares. Antes de que usted y su familia se reúnan con sus seres queridos o amigos para estos grandes eventos de verano, ¡el Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD, por sus siglas en inglés) tiene algunas noticias para ayudarlo a protegerlo del COVID este verano!

Vacunas de refuerzo ahora están disponibles para mayores de 5 años

El UGPHD ahora ofrece vacunas de refuerzo para niños de 5 a 11 años que completaron su serie primaria con la vacuna de Pfizer-BioNTech hace al menos 5 meses. Recuerde, todas las vacunas contra el COVID-19 y las vacunas de refuerzo son gratuitas, independientemente del estado migratorio o del seguro del paciente.

¿Quién más es elegible para una vacuna de refuerzo?

Además de los niños de 5 a 11 años, las vacunas de refuerzo contra el COVID-19 también están disponibles para personas de 12 años en adelante. Aquí hay más detalles:

Si recibió vacunas de Pfizer-BioNTech en sus primeras 2 dosis:

*Cualquier persona mayor de 12 años es elegible para un refuerzo.

*Obtenga su primer refuerzo al menos 5 meses después de completar su serie primaria de vacunación contra el COVID-19.

*En la mayoría de las situaciones se prefieren los refuerzos de Pfizer-BioNTech o Moderna^

*Los adolescentes de 12 a 17 años que originalmente recibieron una vacuna de Pfizer-BioNTech SOLO pueden recibir una vacuna de refuerzo de Pfizer-BioNTech

Si recibió vacunas de Moderna en sus primeras 2 dosis:

*Todas las personas mayores de 18 años son elegibles para recibir una vacuna de refuerzo

*Obtenga su primer refuerzo al menos 5 meses después de completar su serie primaria de vacunación contra el COVID-19.

*En la mayoría de las situaciones se prefieren los refuerzos de Pfizer-BioNTech o Moderna^

Si recibió la vacuna de Johnson & Johnson inicialmente (una dosis):

*Todas las personas mayores de 18 años son elegibles para una vacuna de refuerzo

*Obtenga su vacuna de refuerzo al menos 2 meses después de recibir su vacuna de J&J contra el COVID-19.

*En la mayoría de las situaciones se prefieren los refuerzos de Pfizer-BioNTech o Moderna^

^Aunque se prefieren las vacunas de ARNm, se puede considerar la vacuna J&J/Janssen contra el COVID-19 como vacunas de refuerzo en algunas situaciones.

Dónde obtener vacunas de refuerzo

Las vacunas más la primera y la segunda vacuna de refuerzo están disponibles en el Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado en 619 Ann Avenue, sólo con cita previa. Las citas para el mismo día también están disponibles. Llame al (913) 573-8815 para hacer una cita. Ese número de cita es nuevo. ¡Apúntelo!

Además, tenga en cuenta los nuevos horarios de citas:

*Lunes, martes, miércoles y viernes: 9:00 a.m. — 4:30 p.m.

*Jueves 9:00 a.m. — 6:00 p.m.

Si necesita más información sobre las segundas vacunas de refuerzo y quién es elegible para recibirlas actualmente, visite WycoVaccines.org o llame al 3-1-1. Puede encontrar otras ubicaciones de vacunas visitando vacunas.gov. También se puede encontrar información adicional sobre estadísticas, vacunas y pruebas de COVID-19 en WycoVaccines.org.

¡Tenga una máscara a mano!

Además de asegurarse de que usted y sus seres queridos estén al día con las vacunas y las vacunas de refuerzo, tenga a mano una máscara para usar si está adentro en un área con personas con las que no vive. También puede verificar cuál es el “Nivel comunitario de COVID” en cualquier condado del país utilizando esta base de datos proporcionada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/ciencia/niveles-comunitarios.html.

Calendario de la comunidad

Aquí hay detalles sobre los próximos eventos en nuestra comunidad:

*Hablando de diversión de verano: ¡ya están abiertos los parques de rociadores gratuitos en el condado de Wyandotte! Estos parques de rociadores gratuitos están abiertos para el disfrute de toda la comunidad todos los días de 9 a.m. hasta las 9 p.m. hasta el Día del Trabajo (que es el 5 de septiembre de 2022)! Encuentre los parques de rociadores gratuitos en estos lugares:

— Parque Eisenhower (detrás de la escuela secundaria Eisenhower), en 2901 N. 72nd Street

— Parque Heathwood, Parallel Parkway y N. 10th Street

— Parque Pierson en 1800 S. 55th Street

*La Respuesta Avanzada de la Comunidad Afroamericana del UGPHD está organizando el ‘Dotte Day Community Fest’ el sábado 25 de junio en el Quindaro Community Center, ubicado en 2726 Brown Avenue en KCK. ¡Este evento presenta melodías de Motown y una transmisión en vivo de Hot Jamz 103.3, almuerzo gratis, obsequios, exámenes de salud gratuitos, asistencia para buscar trabajo, pruebas y vacunas contra el COVID gratuitas y mucho más! El evento será desde el mediodía hasta las 3 p.m.

*La Respuesta de avance de la comunidad afroamericana también organiza eventos comunitarios todos los lunes hasta el 8 de agosto de 5 p.m. a 7 p.m. en el Centro Comunitario de Quindaro. Se proporcionarán servicios gratuitos que incluyen exámenes de salud, pruebas y vacunas contra el COVID, información nutricional, planificación familiar y financiera y capacitación laboral. Las organizaciones asociadas incluyen la Asociación de Agricultores Negros de Kansas, Reliance Credit Union, Donnelly College y Wyandotte County Workforce Partnership. Para obtener más información, siga al Departamento de Salud Pública del UG en @UGHealthDept y haga clic en “eventos”.